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統一超無人店再下一城 第8家開在基隆

2024/10/28 15:16
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（中央社記者何秀玲台北28日電）統一超旗下7-11無人店X-STORE再下一城，今天宣布開出第8家，攜手工研院首創導入光學雷達影像辨識技術，替代紅外線商品辨識，消費者拿了商品，AI智能監控即會自動偵測，並出現在手機雲端購物籃後，即可結帳。

7-11表示，本次新開的「X-STORE 8」，進駐位於基隆國立台灣海洋大學內，面向數位原生世代消費者，更進一步與工研院合作進階發展「拿了就走智慧商店技術」，讓一般消費者也能體驗未來AI零售。

7-11也指出，2018年啟動無人店X-STORE至今，若不計入新開的X-STORE 8，以一年一店速度推出7間X-STORE，包括台北3間、高雄1間、台中1間、桃園1間、新竹1間，並定義為「未來超商」。

其中，位於高雄前鎮區的星海灣門市X-STORE，今年4月結束營業，並轉移陣地到高雄科大楠梓校區開設新無人店，這也是7-11首次關閉無人店並調整營運據點。

7-11「X-STORE 8」是第2間實現「拿了就走」購物體驗的門市，第1間實踐此技術為「X-STORE 7」，進駐工研院辦公宿舍區封閉商圈，同樣與工研院合作「拿了就走智慧商店技術」。

工研院表示，與7-11合作「拿了就走智慧商店技術」，過去在工研院辦公宿舍區的場域，經過一年的驗證已有近10萬人次使用。

7-11表示，「X-STORE 8」首創業界將使用在電動車無人駕駛的光學雷達影像辨識技術，應用於超商門市以辨識商品，打造全新「AI智慧貨架」，商品數量逾1600種，規模較X-STORE 7多出5倍之多。

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X-STORE 8最大突破是可運用門市既有設備，新增四門冰箱，擴大多溫層鮮食、乳飲品、冷藏飲料、冷凍與冰品等。例如引進不同口味但外觀相似的御飯糰、體積較小的糖果零食等商品，更能符合校園商圈學生需求。

7-11觀察，校園商圈門市Z世代年輕學子對於新科技接受度高，且X-STORE目前在台北世新大學、高科大楠梓校區都有不錯的效益展現，平均日來客數近千人。（編輯：張均懋）1131028

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