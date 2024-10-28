早安世界》颱風康芮更靠近台灣30日起顯著降雨 海陸警可能齊發
颱風康芮更靠近台灣30日起顯著降雨 海陸警可能齊發
颱風康芮行進路徑又離台灣更近，10月30日至11月1日影響台灣，由於康芮暴風圈大，強度將接近中颱上限，在接近台灣時不排除海陸警齊發。氣象署表示，30日受東北季風及颱風外圍環流影響，北部、東北部可能發生局部大雨，31日、11月1日颱風影響最顯著，北部、東北部留意豪雨等級降雨。（看完整報導）
嘉義中埔連8震 氣象署：未來一週留意規模4餘震
嘉義縣中埔鄉27日下午2時19分起至3時31分接連發生8起地震，皆屬淺層地震，其中3起規模4.5以上。氣象署地震中心表示，主因是東部板塊擠壓、能量蓄續在西部釋放，不排除有群震的可能性，1週內仍須留意規模4左右的餘震。（看完整報導）
日本眾院大選執政聯盟未過半 石破茂可能成執政天數最短日相
第50屆日本眾議院大選27日投開票，67歲首相石破茂確定在鳥取1區當選，最大在野黨立憲民主黨代表野田佳彥也確定在千葉14區當選，連續第10屆當選眾議員。這次自民黨及公明黨所組的執政聯盟席次大減，未取得過半（233席）席次。不久後將召開的國會在進行首相指名選舉時，首相石破茂是否再被指名為首相，目前難以判斷。（看完整報導）
川普直搗民主黨大本營紐約造勢 賀錦麗赴賓州催票
美國大選投票日剩不到10天，共和黨總統候選人川普27日在紐約市著名體育館舉行造勢活動；民主黨候選人賀錦麗則赴搖擺州賓州費城掃街，進行最後催票。此外，密西根第一大城底特律向來是民主黨鐵票區，4年前有95%選民挺拜登，如今萬物齊漲，拜登政府對以色列「不斷挪移」的紅線讓非裔、穆斯林選民不滿，有人乾脆打算投賭爛票給毫無勝算的第三勢力。（看完整報導）
喬治亞中選會稱親俄執政黨贏得國會大選 反對派控造假
喬治亞中央選舉委員會表示，在完成超過99%選區的計票後，執政黨「喬治亞之夢」獲得54.08%選票，贏得國會大選。親西方反對派則指控選舉結果造假，稱這場選舉是「憲法政變」。喬治亞可能會與鄰國俄羅斯建立更密切的關係，這可能對其加入歐盟帶來新的打擊。（看完整報導）
谷立言：不必擔心半導體離開台灣 生態系無法被取代
美國在台協會（AIT）處長谷立言談及「半導體去台化」議題表示，任何半導體產業並非零和遊戲，台灣擁有人才、供應鏈等優勢，生態系無法被取代複製，且台美有很好互補關係，例如有人會抱怨半導體在台灣製造，而美國沒有製造廠，但在設計或機具上，美國是全球領先的，因此他不認為現在對美國不利，也不必擔心台灣的未來，因為半導體不可能離開台灣。（看完整報導）
路透：中國算能科技疑替華為訂購晶片 台積電停止供貨
路透社報導，中國電信巨頭華為的AI處理器被發現使用台積電晶片後，台積電停止向中國晶片開發商算能科技供貨。知情人士透露，算能科技向台積電訂購的晶片，與在華為處理器「昇騰」（Ascend）910B發現的晶片相符。算能科技27日聲明，宣稱從未與華為有過任何直接或間接的業務關係。（看完整報導）
雞蛋批發、產地價28日起陸續漲3元 近2個月來首度止跌回升
台北市蛋商公會表示，前陣子天氣較涼，加上蛋農啟動淘汰換羽作業，雞蛋供應量減少，且預估下週又會再轉涼，經開會討論，決定28日起雞蛋批發、產地價格陸續調漲新台幣3元，達34元及24.5元，這也是近2個月來蛋價首度止跌回升。（看完整報導）
台灣醫師赴加薩救援 戰火下急診室成煉獄、臨時墓園四處可見
來自台灣的無國界醫生鄔逸群，飛越萬里一度成為加薩南部唯一的整形外科醫師，負責搶救嚴重炸傷、燒燙傷患者。鄔逸群回憶，轟炸事件後急診室塞滿人有如煉獄，地上流滿鮮血，不斷有人被宣告死亡。鄔逸群說，當地人即使物資稀少，卻仍擔心來自異鄉的醫師沒吃飽，把珍貴的牛肉罐頭或熱咖啡送給他們，令他動容。（看完整報導）
MLB世界大賽Freeman再開轟道奇2連勝 大谷翔平盜壘傷左肩
世界大賽26日舉行第2戰，洛杉磯道奇隊以4比2擊敗紐約洋基，系列賽2比0領先。道奇先發山本由伸主投6.1局力壓洋基強力打線，成為繼2007年的波士頓紅襪投手松坂大輔後，睽違17年在世界大賽拿到勝投的第2位日籍投手。前一天轟出再見滿貫砲的弗利曼（Freddie Freeman）26日再轟出全壘打，連2戰開轟讓他成為MVP呼聲最高人選。大谷翔平在7局下滑壘受傷，左肩半脫位，需進一步檢查。27日體育頻道ESPN引述道奇總教練羅伯茲說法報導，大谷翔平第3戰將會出賽。（看完整報導）
開箱老照片》第一屆全國魔術方塊大賽
民國70年代魔術方塊席捲台灣，讓許多大人小孩著迷。第一屆全國大賽由25歲的張志吉以每道題平均47秒97的成績贏得冠軍。他自國中3年級開始研究魔術方塊，模索出各種破解路徑，可以熟練地在1分鐘以內完成。73歲選手黃舜周左眼因視網膜脫落失明，雖然第一題花了7分鐘才完成，但獲得全場掌聲。（看完整報導）
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- 早安世界》颱風康芮更靠近台灣30日起顯著降雨 海陸警可能齊發2024/10/28 06:58
- 2024/10/27 07:16
- 2024/10/26 07:21
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