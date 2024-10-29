眼乾嚴重如砂礫摩擦 北榮針刺療法助增淚液

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（中央社記者曾以寧台北29日電）乾燥症與乾眼症會造成眼乾、刺痛甚至視力模糊，嚴重影響生活。北榮傳統醫學部團隊研究最新「針刺療法」，針對風池及攢竹穴聯合施針，可提升淚液分泌量，緩解眼乾症狀。

台北榮總今天召開記者會，發表傳統醫學部整合醫學科主任張清貿團隊，結合中西醫探索改善「修格蘭氏症（俗稱乾燥症）」及「乾眼症」整合性治療方案成果。

張清貿說明，修格蘭氏症候群是1種全身性自體免疫發炎性疾病，會導致8成以上患者有口乾、眼乾、疲勞和關節疼痛症狀，為台灣第3大自體免疫性疾病，好發於45至55歲女性，且女性發病為男性的9.9倍。其所引發的眼乾（淚液分泌小於5mm）遠比一般乾眼症（淚液分泌小於10mm）嚴重很多。

修格蘭氏症患者林姓女子說，眼乾發作時，不只是眼睛酸澀、灼熱刺痛、視線模糊折磨，甚至可能引發頭痛，無法好好地上班工作。也有其他患者形容，感覺就像有砂礫持續摩擦著眼球，長期下來，不僅無法專心工作，連與家人相處時也時常感到痛苦不堪，每天反覆使用人工淚液仍難以舒緩。

為改善眼乾症狀，團隊展開臨床試驗，針對100名修格蘭氏症及乾眼症患者，分別進行風池與攢竹2穴位進行針刺治療。結果發現，聯合針刺療法施針15分鐘後拔針，即可觀察到患者淚液分泌量顯著提升4mm，眼乾症狀明顯緩解，治療持續至8週後，改善效果更為顯著且穩定至8mm。

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此外，接受針刺治療的患者，原本每天使用人工淚液次數平均約達9.36次，經治療後降低，效果最好者平均每天僅需0.37次，幾乎達到了「重新擁有舒適濕潤的眼睛感受」的效果。受試者也回饋，治療後視界變得更清晰明亮，整個人變得更加舒適，生活品質得到改善。

張清貿說，團隊已證實以「中藥複方SS-1」對免疫系統的調控及淚液分泌的改善效果，及「春雨清化飲」中藥茶包能顯著提升患者淚液分泌量、改善患者睡眠品質，相關臨床結果已於10月登上亞太風濕病醫學會官方雜誌International Journal of Rheumatic Diseases；針刺研究部分則正在整理，準備投稿國際期刊。（編輯：管中維）1131029