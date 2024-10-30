113學年學位陸生128人註冊 招生達成率跌破1成

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（中央社記者許秩維台北30日電）陸生聯招會公布113學年陸生來台就讀碩博班狀況，核定1500個名額，34校共錄取174人，最後僅128人註冊，招生達成率跌破1成，創歷年新低。

根據大學校院招收大陸地區學生聯合招生委員會資料顯示，113學年陸生來台就讀博士班核定394個名額，499人次（136人）報名，錄取118人，實際註冊80人；碩士班核定1106個名額，256人次（64人）報名，錄取56人，實際註冊48人。

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陸生聯招會總幹事余兆棠今天告訴中央社記者，2020年4月中國公告暫時停止陸生來台就讀後，僅限已在台就讀的陸生可依其意願選擇在台繼續升讀碩博士班，今年錄取碩班的陸生，是最後一批學士班延畢但仍願留台的陸生，錄取博班者則是已在台就讀碩班的陸生。

教育部長鄭英耀今年5月20日上任後曾公開表示，希望恢復學位陸生來台。余兆棠提到，已和陸方有一些意見交流，但目前還沒有進一步回應，陸生聯招會會持續溝通聯繫，下學年的招生簡章預計明年5月公布，屆時再依最新狀況研議簡章制訂。（編輯：陳清芳）1131030