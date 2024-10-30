苗栗囡仔變生技傳奇 賴正光獲頒陽明交大名譽博士

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（中央社記者許秩維台北30日電）出身苗栗的賴正光在美國打造生技王國，更成為全球最大免疫試劑公司創辦人，堪稱生技業翹楚，今天獲頒陽明交大名譽理學博士學位。

陽明交通大學發布新聞稿指出，陽明交大今天頒授名譽理學博士給賴正光，肯定他在生物科技領域的卓越成就，賴正光也以「我的生技之旅」為題，分享自己從小到大學習與創業的過程。

賴正光原就讀獸醫系，赴美攻讀微生物後，先後在美國創立2家生物試劑檢測公司，並被大廠看上收購，如今更成為全球最大的分析儀器公司生命科學事業部的資深副總裁，繼續引領生技產業的創新與發展。

沒有忘記台灣的賴正光，也長期參與國科會的「產業創新人才海外培訓計畫」，支持台灣本土博士級研發人才赴美；另外也捐贈1億美元給哈佛醫學院的布萊根婦女醫院，成立「賴正光免疫學及炎症研究所」，旨在加速神經退化性疾病、免疫系統疾病及癌症等複雜病症的新藥開發。

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陽明交大校長林奇宏表示，這份名譽博士的榮銜是源於賴正光對生物科技的深刻理解與科學研究的熱忱，他不僅致力於科技創新，還在國際交流中積極貢獻，激勵更多科研人員和企業家共同努力，推動生物科技的進步與人類福祉的提升。

賴正光分享，這份榮譽再次提醒自己，醫學與教育就是要分享知識與照顧他人，自己的使命就是將科學發現轉換成有用的治療方法；現在台灣年輕畢業生多數投入科技業，反而讓生物科技出現斷層，這是未來急需彌補的。（編輯：陳政偉）1131030