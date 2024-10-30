外送運價準則 公路局：採納意見修正草案

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（中央社記者余曉涵台北30日電）交通部預告訂定外送合理運價準則，引發外界爭議，交通部公路局今天再度邀請消基會、專家學者、外送員工會等針對草案進行討論。公路局指出，將採納各方意見修正草案。

交通部日前預告汽車運輸業客貨運運價準則第8條之1、第8條之2修正草案，預告訂定外送合理運價準則，但因原訂跟消基會等各界開會時間太過倉促，引發外界爭議。

交通部公路局今天召開機車外送運價修正草案說明會，會後公路局發布新聞稿表示，這次會議邀請消基會、專家學者、外送員工會、外送平台、交通部、勞動部、行政院消費者保護處、公平交易委員會、數位發展部及經濟部等政府部門共同出席與會。

公路局指出，各方代表對於修正草案運費透明化目標皆表示認同及肯定，感謝各方對修正草案所提相關意見，後續除持續蒐集各方意見，並再適時召開相關會議討論。

公路局指出，與會代表均有共識因外送服務涉及外送平台、消費者、外送員、店家、政府機關等5方，對於外送運費如何合理收取，應就5方關係有更清楚的界定及說明。

修正草案中，包含名詞定義、適用對象及關係人應有更清楚定義，公路局也將參採各方意見納入參考，檢討修正後再邀集相關單位討論。

公路局表示，外送服務已成為民眾日常所需，為維護外送產業永續發展，各方意見都應納入考量，無論是消費者負擔運費或外送員合理報酬，都需相關政府機關共同努力。

針對外送運費部分，公路局指出，未來將建立消費者、外送員、平台業者及政府機關平台，持續溝通。（編輯：李亨山）1131030