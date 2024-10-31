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颱風康芮來襲 北捷文湖線與高架路段暫停營運
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開箱老照片》首批美援戰鬥機運抵台灣

2024/10/31 07:00（10/31 08:18 更新）
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F-47N戰鬥機運抵台灣，在高雄港進行起卸作業。中央社記者鄧秀璧攝 41年10月31日
F-47N戰鬥機運抵台灣，在高雄港進行起卸作業。中央社記者鄧秀璧攝 41年10月31日
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（中央社網站）1952年（民國41年）10月31日：首批美援戰鬥機F-47N運抵台灣，由美軍顧問團團長蔡斯將軍（William Curtis Chase）代表美方，在高雄碼頭移交給我國空軍總司令王叔銘將軍。

1950年韓戰爆發，美國再度重視台灣的戰略地位，隔年開始提供台灣各種援助，幫助台灣穩定局勢。

為對抗蘇聯援助中共的MiG-15噴射戰機，台灣亟需補足空軍戰力，然而美國因韓戰消耗巨大，只能從其國內國民兵退役的F-47N螺旋槳戰機援助台灣。直到1955年初，台灣陸續接收F-84G及F-86F等新型噴射戰機，F-47N才全面除役。

在這段期間，我國的飛行員只能以老舊的F-47N螺旋槳戰鬥機與先進的MiG-15爭奪戰區空優，在不利的條件下，飛官毛節盛少尉1954年5月10日仍以寡擊眾打下 MiG-15，獲得「台海空戰英雄」美名。

他曾在受訪時說：「上了天空就不能怕，怕的時候，你已經被打下來了。」

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F-47N戰鬥機經空軍維修人員檢查，隨即編組加入空防任務。中央社記者鄧秀璧攝 41年10月31日
F-47N戰鬥機經空軍維修人員檢查，隨即編組加入空防任務。中央社記者鄧秀璧攝 41年10月31日
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