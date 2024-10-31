氣象署發布特報 宜蘭花蓮台中山區有超大豪雨
2024/10/31 08:39
（中央社台北31日電）中央氣象署上午發布豪雨特報，颱風康芮及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣山區、花蓮縣山區及台中市山區（和平區）有局部大豪雨或超大豪雨。
氣象署表示，宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、台北市地區及新北市山區、新竹縣山區有局部豪雨或大豪雨。新北市、桃園市、基隆市地區、恆春半島、蘭嶼、綠島及苗栗縣山區、南投縣山區有局部大雨或豪雨。新竹地區及嘉義、高雄、屏東山區有局部大雨發生的機率。請注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。
氣象署指出，超大豪雨地區：台中市、宜蘭縣、花蓮縣。大豪雨地區：台北市、新北市、新竹縣、台東縣。（編輯：李錫璋）1131031
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颱風及外圍環流影響 宜花山區防超大豪雨