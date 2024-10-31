賴總統關心新北康芮應變 提醒金山萬里豪大雨防災

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（中央社記者黃旭昇新北31日電）總統賴清德關心颱風康芮新北災害應變狀況，提醒注意北海岸與東北角沿海的豪大雨防災。他肯定市府在颱風山陀兒災後於萬里、金山的復原。並表示，新北若有需求，中央隨時支援。

總統賴清德今天上午視察中央災害應變中心，透過中央應變中心視訊會議，與新北、宜蘭、花蓮、屏東、高雄等縣市災害應變中心視訊連線。

新北市政府表示，由於市長侯友宜規劃前往萬里區視察萬里區外海貨輪擱淺情形，以及萬里河道整治清淤進度，於是請中央排定第一順位與賴總統視訊連線。

市府說，賴總統依據氣象預報資料，提醒新北要注意金山、萬里地區嚴防豪大雨帶來的災害。總統說，颱風山陀兒侵襲後，他到金山、萬里區勘災，發現包括金山老街等處很快就復原，他肯定並且感謝救災團隊的辛苦。

市府轉述，總統告訴新北應變中心，若有任何防災、救災需求，隨時向中央應變中心反映，中央會全力給予地方政府支援。

官員告訴中央社記者，侯友宜也向賴總統報告，颱風山陀兒重創金山、萬里、石門、三芝、淡水、瑞芳等區，共45處災害點，目前仍有32處土石坍方或河道等待整治清淤，已經做好防災整備。

侯友宜回報總統說，因氣候變遷，很多土石流潛勢區經颱風山陀兒破壞後，新北重新盤點，這次面對颱風康芮戒慎恐懼，已經預防性疏散撤離1204人，居民分別依親或收容。

農業部針對新北市發布土石流及大模崩塌潛勢紅色警戒2條及黃色警戒18條，侯友宜稍早主持新北應變工作會報時表示，東北角、北海岸行政區、烏來、淡水區易淹水的地區，除撤離外，也希望市民領取沙包防災。（編輯：李錫璋）1131031