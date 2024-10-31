颱風康芮襲台 3省道路段受阻、19處預警封閉

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（中央社記者汪淑芬台北31日電）颱風康芮侵襲台灣，交通部公路局統計到今天上午10時，宜蘭及花蓮已有3處省道路段因落石或土石流道路受阻，另外有19處路段預警性封閉。

公路局發布新聞稿說明，受阻的3處省道路段，包括：.宜蘭縣大同鄉台7甲線2K+100（棲蘭路段）泥流；花蓮縣秀林鄉台8線175K+500~176K+740（靳珩至燕子口路段）落石；花蓮縣秀林鄉台9線161K+300~164k+380（匯德至崇德路段）部分路段土石泥流，這3受阻道路都位於預警性封閉路段內，風雨趨緩後，公路局再預估搶通時間。

公路局預性封閉的19處省道路段，包括桃園市復興區至宜蘭縣大同鄉台台7線（巴陵至牛鬥橋）、宜蘭縣台7甲線大同鄉至台中市和平區（百韜橋至思源）、南投縣仁愛鄉台8線（梨山至大禹嶺）、花蓮縣秀林鄉台8線（關原至閣口）、宜蘭縣蘇澳鎮至花蓮縣秀林鄉台9線（東澳至崇德）、台東縣太麻里鄉台9線金崙大橋等6處。

還有宜蘭縣蘇澳鎮至花蓮縣秀林鄉台9丁線（蘇澳至和仁路段）、花蓮縣豐濱鄉台11線（豐濱至石梯坪）、花蓮縣光復鄉台11甲線（光復至豐濱）、南投縣信義鄉台16臨29線（地利至合流坪）、高雄市桃源區台20臨105線（梅山口至埡口）、高雄市桃源區台20線（勤和至復興）、台東縣海端鄉台20線（向陽至初來）等7處。

還有南投縣信義鄉台21線（草坪頭至塔塔加）、花蓮縣富里鄉至台東縣東河鄉台23線（豐南至北源）、屏東縣三地門鄉台24線（德文路口至神山）、高雄市六龜區台27線（中興至大津）、高雄市那瑪夏區台29臨11線便道（那瑪夏至五里埔）、花蓮縣卓溪鄉台30線（南安路段）等6處。（編輯：陳政偉）1131031