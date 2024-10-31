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旅客搭車遭針扎 高鐵：協助檢傷、原因待釐清

2024/10/31 15:01（10/31 15:49 更新）
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民眾發文稱在高鐵座位上被針扎傷。（圖取自threads網頁threads.net）
民眾發文稱在高鐵座位上被針扎傷。（圖取自threads網頁threads.net）
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（中央社記者汪淑芬台北31日電）有1名民眾在社交平台Threads上發文，表示在高鐵座位上被來歷不明的針灸的針扎了。台灣高鐵公司今天回應，昨天接獲旅客投訴後，已協助檢傷，至於發生原因仍待釐清。

這名旅客在Threads平台上描述他搭高鐵，卻在座位上被針灸的針扎了，並附上照片。旅客提到，他聽從高鐵醫護人員的指示，去了榮總急診、長庚急診，都說只能掛感染科然後追蹤最少半年。

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台灣高鐵回應，高鐵左營站昨天接到旅客反應在列車上遭針灸用具扎傷，車站護理師第一時間立即協助旅客進行檢傷。雖未發現明顯穿刺傷或針尖劃傷痕跡，為確保旅客安全，車站護理師立即為旅客施以大面積消毒，同時建議旅客若感不適，可再行前往醫院抽血檢驗。

台灣高鐵說，會主動持續致電關懷旅客狀況，並正針對這起事件進行調查，進一步釐清原因。（編輯：陳政偉）1131031

#高鐵
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