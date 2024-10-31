澳洲消防猛男來台遇颱風體驗清溝 笑稱還是寧願救火

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（中央社記者洪學廣高雄31日電）颱風康芮襲台，適逢澳洲消防參訪團來台進行1週公益交流，10人今天上午主動加入高雄側溝清疏防災，隊長David Moore笑說，雖然很開心能幫上忙，兩相比較還是寧願救火。

颱風康芮襲台，來自澳洲各地消防員與高雄便當連鎖品牌聯名，昨天搭機來台南下高雄，進行為期1週公益交流，除推出猛男照片便當盒、每年讓人引頸期盼的澳洲消防員公益日曆，10名介於27歲至54歲的猛男消防員今天上午也出席高雄鼓山區見面會與粉絲交流，更在見面會前，主動聯繫市府環保局，主動投入側溝清疏，防災不落人後。

雖然颱風康芮來襲，但高雄粉絲熱情不減，一早起就有上百人大排長龍，搶著與猛男消防員見面合影。

澳洲消防隊參訪團隊長David Moore下午接受媒體聯訪表示，每次來台灣都能感受台灣人的滿滿熱情及好客，尤其在颱風天看到還有這麼多民眾願意前來參加見面會，令人非常感動，所以自然會想要回饋，一起努力幫助高雄防災，這次經驗非常棒。

David Moore坦言，來台前沒想到會遇到颱風，今天上午看到環保局提前出動人力清疏防災後，就覺得很令人安心，台灣是一個很安全的地方，能盡微薄之力幫助防災，非常開心。

不過，當被問到平時救災與清疏哪個辛苦時，David Moore也笑說，清水溝非常濕與髒，雖然很開心能幫上忙，但兩者相比之下，還是正常救火比較習慣。

此外，對於最想吃的台灣美食，David Moore也提到，昨天晚間有去吃高雄在地汕頭火鍋，那是他這輩子吃過最好吃的火鍋。

前澳大利亞昆士蘭州貿易暨投資辦事處代表劉培希則說，這些消防員昨天上午抵達桃園機場後就搭高鐵南下第一站高雄，預計今天晚間前往屏東待2天，參與動物之家公益活動，與屏東縣消防局進行交流及沙灘排球賽，之後將前往北部，與全台各地消防交流，預計11月6日離台。

劉培希表示，這次來台第一個任務就是推廣月曆，明天則是前往屏東動物之家捐出新台幣10萬元善款。

高雄市政府環保局表示，澳洲消防員來台參訪交流，一行10人特別起了大早，主動加入側溝清疏防災作業，體驗人工器具挖溝、沖吸溝泥車操作及搬運溝泥，在合作愉快氣氛下，進行城市防災及經驗交流分享。（編輯：陳仁華）1131031

颱風康芮直撲台灣，適逢澳洲墨爾本消防隊參訪團在台進行公益交流活動，一行10人31日上午也主動聯繫高雄市政府，加入側溝清疏防災工作。（高雄市環保局提供）中央社記者洪學廣傳真 113年10月31日