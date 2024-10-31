颱風康芮風強雨大 松山機場上午僅華航1班降落

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（中央社記者汪淑芬台北31日電）颱風康芮侵襲台灣，北台灣上午起風強雨大，台北松山機場今天上午只有1架從東京返台的班機降落，其他都已取消，而中午前所有離境的班機都順利起飛。

颱風康芮影響，今天國內線班機全部取消，國際航班部分取消，民航局統計，到下午2時，國際暨兩岸航線取消314架次、延誤11架次。

台北松山機場航班系統顯示，上午從松山機場飛往東京羽田、首爾金浦及上海浦東機場班機，都順利起飛，但上午降落松山機場只有1架華航從東京羽田機場返台、A330機型的航班，原預定上午10時55分降落，提前到10時34分，其他班機都取消。

有網友在社群平台稱讚，今天上午唯一在松山機降落的華航班機機師技術佳，並提及有來自北京及東京的班機放棄。

不過，台北航空站主任鄭堅中告訴中央社記者，松山機場從未開航過北京，上午松山機場申請降落的班機只有華航，日本航空與華航是共用班號，實際飛航的是華航飛機。

鄭堅中說，午後松山機場的風雨更大，但無論出發或降落的班機，也是部分取消、部分如期起降。

根據松山機場航班系統顯示，午後立榮航空自上海浦東機場及長榮航空自羽田機場返台航班，也順利降落；華航、長榮航空飛上海虹橋機場及易斯達航空飛首爾金浦機場，也順利起飛。（編輯：陳政偉）1131031