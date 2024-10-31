本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

颱風康芮風強雨大 松山機場上午僅華航1班降落

2024/10/31 16:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北31日電）颱風康芮侵襲台灣，北台灣上午起風強雨大，台北松山機場今天上午只有1架從東京返台的班機降落，其他都已取消，而中午前所有離境的班機都順利起飛。

颱風康芮影響，今天國內線班機全部取消，國際航班部分取消，民航局統計，到下午2時，國際暨兩岸航線取消314架次、延誤11架次。

台北松山機場航班系統顯示，上午從松山機場飛往東京羽田、首爾金浦及上海浦東機場班機，都順利起飛，但上午降落松山機場只有1架華航從東京羽田機場返台、A330機型的航班，原預定上午10時55分降落，提前到10時34分，其他班機都取消。

有網友在社群平台稱讚，今天上午唯一在松山機降落的華航班機機師技術佳，並提及有來自北京及東京的班機放棄。

不過，台北航空站主任鄭堅中告訴中央社記者，松山機場從未開航過北京，上午松山機場申請降落的班機只有華航，日本航空與華航是共用班號，實際飛航的是華航飛機。

鄭堅中說，午後松山機場的風雨更大，但無論出發或降落的班機，也是部分取消、部分如期起降。

根據松山機場航班系統顯示，午後立榮航空自上海浦東機場及長榮航空自羽田機場返台航班，也順利降落；華航、長榮航空飛上海虹橋機場及易斯達航空飛首爾金浦機場，也順利起飛。（編輯：陳政偉）1131031

#上海浦東機場
#民航局
#東京
#東京羽田機場
#北京
#台北松山機場
#松山機場
#長榮航空
#華航
#康芮
#颱風康芮
#鄭堅中
康芮
宜蘭員山淹水及腰 消防員出動橡皮艇勸離住戶颱風天硬要登山 台中大坑開17件勸導單不聽可罰25萬
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.16
更多編輯台推薦新聞：