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松機環亞貴賓室開幕 目標來客量為旅客的6%

2025/5/7 17:57
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（中央社記者余曉涵台北7日電）環亞松山機場貴賓室今天開幕，為環亞在台的第5個據點。台北國際航空站主任鄭堅中說，環亞貴賓室試營運期間約有4%會造訪，未來希望可以有6%的旅客都可以到貴賓室休息。

環亞機場服務管理集團（Plaza Premium Group）今天宣布，旗下台北松山機場環亞貴賓室今天正式開幕，是該集團在台灣的第5個營業據點。

環亞集團創辦人兼行政總裁宋海西說，台灣是亞洲航空的重要樞紐，優越的地理位置，蓬勃的觀光產業及穩健的商業環境，為旅遊服務帶來絕佳發展契機。

交通部民用航空局台北國際航空站主任鄭堅中說，目前松山機場國際線的運量大概260幾萬人次，目前共有11條國際航線，包含日本羽田、首爾金浦等。

鄭堅中指出，環亞貴賓室試是松山機場的第2座貴賓室，在試營運期間，約有4%的旅客會造訪，目標希望未來可以有6%旅客可以使用環亞貴賓室。

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環亞集團說，松機貴賓室提供一系列新鮮現做的台灣當地美食，像是梅干扣肉飯、沙茶牛肉麵、大腸包小腸、竹筒飯等，讓旅客可以重溫台灣獨特的經典飲食文化。

環亞集團表示，也首度推出「環亞．美食隨行Lounge To Go」機場貴賓室外帶服務，行程忙碌的旅客可以外帶現做的酥炸無骨香雞排，或是由日本Hiroia智慧手沖咖啡機沖煮的精品級咖啡。（編輯：張銘坤）1140507

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