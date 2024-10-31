颱風康芮影響 桃機取消267航班另有28架次轉降

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（中央社記者吳睿騏桃園機場31日電）颱風康芮來襲，機場公司表示，統計至今晚8時，入境航班取消138班，出境航班取消129班，共取消267航班，另有28架次轉降濟州、沖繩、新加坡、香港、高雄、松山等鄰近機場。

桃園國際機場公司晚間發布新聞稿表示，受到颱風康芮影響，桃園機場有多架航班出現異動，取消航線主要為東北亞、東南亞、中國及港澳。

機場公司指出，依據機場公司截至晚間8時統計，入境航班取消138班，其中客機120班、貨機18班；出境航班取消129班，其中客機111班、貨機18班，取消航班共計267班。

另外，依據各航空公司提供資料顯示，共有28架次轉降濟州、沖繩、新加坡、香港、高雄、松山等鄰近機場。

機場公司說，桃園機場空側風速計今天下午量測風速達83節，為機場有量測記錄以來最高風速值，已遠過空橋風速值55節以上綁橋防護作業標準。為防護航機與機場空側安全，已啟動各機坪停、綁橋作業，其中測得風速最高的B區全數空橋進行綁橋，並對C2及D6候機室A380客機專用空橋進行預防性綁橋固定，其餘各機坪配合各時段風速調整運作。

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機場公司表示，今天上午9時、下午5時及晚間8時分別召開應變會議，邀集民航局飛航服務總台桃園航空氣象台、國籍航空、地勤業者等單位共同研商，以維護機場作業安全為最高原則，提升警戒作為及落實應變作業。

機場公司提醒，有關最新航班資訊，建議旅客及接機親友，務必注意航空公司的異動通知，或及早查詢各航空公司網站、APP等航班異動資訊。（編輯：李亨山）1131031

颱風康芮來襲，桃園國際機場空側風速計31日下午量測風速達83節，為機場有量測紀錄以來最高風速值。為防護航機與機場空側安全，隨即啟動各機坪停、綁橋作業。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年10月31日