協助颱風康芮災後重建 勞動部啟動天災臨工措施

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（中央社記者吳欣紜台北1日電）協助颱風康芮災後重建，勞動部勞動力發展署北分署今天啟動天災臨工措施，由地方政府等提供臨時工作名額給災區失業民眾，每人上工最高150小時，最高可領新台幣2萬7470元。

勞動部勞動力發展署北分署今天發布新聞稿指出，因應颱風康芮造成北分署轄區部分地區嚴重災情，今天啟動天災臨工措施，以協助家園重建、環境清掃或路樹修剪等工作為主，為期1個月。

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北分署說，「天災臨工措施」將依地方政府或鄉鎮公所需求提供臨時工作名額，開放給災區失業民眾登記參加，提供每人最高150小時上工時數，每小時183元，合計最高可領補助2萬7470元。

北分署表示，目前已受理花蓮縣新城鄉公所申請，有設籍、居住或受僱於新城鄉災區失業民眾今天起可檢附身分證、設籍或居住災區證明，及無工作切結書，就近向北分署花蓮就業中心，以及公所就業服務台辦理求職登記並接受推介。（編輯：陳政偉）1131101