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協助颱風康芮災後重建 勞動部啟動天災臨工措施

2024/11/1 19:35（11/1 21:09 更新）
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因應颱風康芮造成勞動部勞動力發展署北分署轄區部分地區嚴重災情，北分署1日宣布啟動天災臨工措施，由地方政府等提供臨時工作名額給災區失業者，每人上工最高150小時，以協助災區環境清掃或物資搬運等工作為主。（勞動部提供）中央社記者吳欣紜傳真 113年11月1日
因應颱風康芮造成勞動部勞動力發展署北分署轄區部分地區嚴重災情，北分署1日宣布啟動天災臨工措施，由地方政府等提供臨時工作名額給災區失業者，每人上工最高150小時，以協助災區環境清掃或物資搬運等工作為主。（勞動部提供）中央社記者吳欣紜傳真 113年11月1日
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（中央社記者吳欣紜台北1日電）協助颱風康芮災後重建，勞動部勞動力發展署北分署今天啟動天災臨工措施，由地方政府等提供臨時工作名額給災區失業民眾，每人上工最高150小時，最高可領新台幣2萬7470元。

勞動部勞動力發展署北分署今天發布新聞稿指出，因應颱風康芮造成北分署轄區部分地區嚴重災情，今天啟動天災臨工措施，以協助家園重建、環境清掃或路樹修剪等工作為主，為期1個月。

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北分署說，「天災臨工措施」將依地方政府或鄉鎮公所需求提供臨時工作名額，開放給災區失業民眾登記參加，提供每人最高150小時上工時數，每小時183元，合計最高可領補助2萬7470元。

北分署表示，目前已受理花蓮縣新城鄉公所申請，有設籍、居住或受僱於新城鄉災區失業民眾今天起可檢附身分證、設籍或居住災區證明，及無工作切結書，就近向北分署花蓮就業中心，以及公所就業服務台辦理求職登記並接受推介。（編輯：陳政偉）1131101

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