早安世界》前台鹽綠能董事長陳啟昱涉光電弊案失聯 南檢發布通緝
前台鹽綠能董事長陳啟昱涉光電弊案失聯 南檢發布通緝
台南地檢署偵辦光電弊案，前台鹽綠能公司董事長陳啟昱未出席台南地方法院1日重開羈押庭，南檢交由司法警察執行拘提，迄今拘提無著，足認陳啟昱逃亡、藏匿，4日依刑事訴訟法第84條發布通緝。（看完整報導）
颱風銀杏最快今達中颱 通過台灣海峽南端往南海機會最大
氣象署表示，颱風銀杏最快5日增強為中颱，預估暴風圈最大可達半徑180公里；6日是後期路徑轉折的關鍵時間，目前預測以通過台灣海峽南端往南海機會最大。至於有氣象粉專說將有颱風接力，氣象署解釋，以電腦模擬結果，在銀杏更東方的遠海可能有熱帶系統發展，若就現在實際觀測，連熱帶擾動都尚未形成；不過，由於該海域仍是一片大低壓帶，這個熱帶系統7、8日有機會發展成颱風，將為今年第23號颱風「桔梗」。（看完整報導）
對中政策比一比 賀錦麗偏務實、川普重交易 都未承諾協防台灣
美中戰略競爭格局持續，民主黨總統候選人賀錦麗、共和黨川普都視中國為主要對手，但政策不同。川普交易性格強，不可預測性高；賀錦麗大致延續拜登路線、重務實。兩人對協防台灣尚無承諾。無論是賀錦麗當選，或川普重返白宮執政，都將面對美中兩強競爭加劇的可能。國際秩序也將圍繞美中在各領域對抗的趨勢，繼續朝兩極化發展。（看完整報導）
摩爾多瓦僑民選票彌補國內得票率 親歐總統桑杜連任
摩爾多瓦的親歐洲聯盟現任總統桑杜3日贏得緊繃的總統大選決選，擊敗親俄政黨支持的對手。根據選舉委員會公布幾乎完成的開票結果，桑杜得票率達54.94%，親俄的社會主義黨支持的斯托亞諾格洛則獲45.06%選票。桑杜在國內只拿下48.8%選票，實際上輸給斯托亞諾格洛的51.2%，但桑杜可望獲得超過8成的國外僑民支持。桑杜說，這是一堂「民主課」。（看完整報導）
中國擴大免簽卻不包括日本 分析：地緣政治討價還價籌碼
中國近日公布擴大單方面免簽國家範圍，8日起對斯洛伐克、挪威、芬蘭、丹麥、冰島、安道爾、摩納哥、列支敦士登及韓國持普通護照人士試行免簽政策。星島日報刊文指出，同樣是亞洲發達國家，這次免簽擴容有韓國，但沒有日本；不排除中方因此留一手，作為討價還價籌碼。（看完整報導）
台中11歲童騎單車過斑馬線遭撞亡 汽機車駕駛涉過失致死送辦
台中11歲黃姓男童，3日下午騎自行車行經北屯區一處路口，沿行人穿越道先遭湯男騎機車撞上，男童倒地後遭後方傅男開車輾過，送醫不治；警方全案詢問後，4日將2名駕駛依過失致死罪嫌送辦，諭知2人分別以3萬元交保。（看完整報導）
蘇丹紅再檢出 北市、新北學校營養午餐禁用咖哩、辣椒粉
因應濟生公司斗六廠「特調咖哩粉」檢出有致癌疑慮的蘇丹色素1號，台北市教育局4日宣布，即日起至明年1月20日學期結束，營養午餐禁用辣椒粉、咖哩粉等調味品，違反規定最重可終止合約。新北市教育局也採取同樣作為。（看完整報導）
海馬斯多管火箭首批抵台 58砲指部接裝訓練中
為強化跨區增援及源頭打擊能力，台灣對美軍購29套海馬斯多管火箭系統，軍方人士4日證實，首批已在10月運抵台灣，目前正由陸軍58砲指部實施接裝訓練中。國防部在112年國防報告書提及，首批將優先部屬台灣西部，並依據獲得期程，在北、中、南及澎湖作戰區皆分別各新增部署一個「多管火箭飛彈連」。（看完整報導）
古林睿煬拚旅外 從被笑「玻璃」進化中職年度MVP成長路
統一7-ELEVEn獅投手古林睿煬4日在中職頒獎典禮拿下年度MVP與防禦率王，24歲的他去年亞運、亞冠賽分別封鎖韓國與日本打線，今年主宰中職，吸引國外職棒球探目光，並在季後提出旅外申請。回顧古林睿煬的棒球路，高中曾經歷投球失憶症，職棒初期因傷痛遭揶揄是「玻璃」，但他對棒球的熱愛從未被消磨，撐過復健重回投手丘、不斷進化，一步步展現本土王牌實力。（看完整報導）
圖輯／和平新生天橋將拆除 回憶台北消失的人行陸橋
台北市政府預計11月底前完成和平新生天橋拆除，保留派民眾組成的團體，4日舉著標語在橋下抗議市府無預警拆除天橋。新工處表示，人本交通觀念下，天橋漸不合時宜，政策就是逐步淘汰。天橋／陸橋曾是重要的行人通道，隨著時代演進，使用習慣改變，很多天橋因為利用率降低而陸續拆除。你可記得台北市曾有哪些重要的天橋？橋上承載哪些回憶？跟著中央社圖輯來一趟回憶巡禮。（看完整報導）
開箱老照片》為台灣第一座自然公園「接生」
關渡溼地位於淡水河與基隆河交會處，孕育豐富生態，是候鳥重要的棲息地。自民國70年以來，保育這片「台北市最後一塊濕地」的呼聲不斷。直到民國85年，關渡自然公園正式成立。民國90年12月1日起委由台北市野鳥學會經營，以往的關渡水鳥季也轉型為一年一度的台北國際賞鳥博覽會，吸引各地愛鳥人士共襄盛舉。（看完整報導）
Podcast》「台味」設計席捲奧運！珍奶與雞排徽章向世界介紹台灣
今年巴黎奧運期間，不只台灣選手表現亮眼，珍珠奶茶徽章也成為巴黎群眾焦點。然而珍奶徽章不是出自知名設計師之手，而是中華奧會督導、體育人出身的鄭鈞銘。中央社記者王寶兒分享採訪巴黎奧運、帕運期間，徽章設計者的經驗，了解他們如何將平凡的美食、茄芷袋，化身熱門文創小物，讓它們成為名片，向世界介紹台灣。（收聽Podcast）
Podcast》「得密西根者得天下」 在美台灣學者看搖擺州選情
本屆美國總統大選進入最後倒數，由於美國特殊的選舉人團制度，選舉結果與七大搖擺州密切相關，其中，密西根州尤為重要。賀錦麗在選前黃金48小時，選擇凌晨搭飛機到密西根，花一整天在黑人教堂、底特律餐廳及密西根州立大學與各年齡層選民互動；川普也將第三度在選前之夜到密西根州催票。（收聽Podcast）
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- 早安世界》前台鹽綠能董事長陳啟昱涉光電弊案失聯 南檢發布通緝2024/11/05 07:20
- 2024/11/04 07:21
- 2024/11/03 07:18
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