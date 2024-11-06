全台石綿房屋約24萬棟 環境部補助清運

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北6日電）石綿早期多用於建材，但研究發現石綿纖維飛散易致吸入危害風險而禁用於建材，統計全台還有約24萬棟房屋屋頂使用石綿瓦。環境部去年8月宣布補助石綿瓦清運，截至今年10月已受理7545件。

環境部今天舉辦「跨部會聯合管理石綿成果發表會」，分享中央和地方政府協力降低石綿危害的歷程及相關成果。

環境部長彭啓明致詞時表示，因為石綿可以防火、絕緣、耐磨，所以過去使用很多，但後來發現問題很大，石綿纖維飛散易致吸入危害風險，民國78年就列為毒性化學物質；80年至今多次修正相關規定，並逐步限制使用。

彭啓明提到，現在既存的石綿瓦希望盡早解決，最主要是民眾要有意識，願意改變，環境部會是大家的後盾。

環境部化學物質管理署長謝燕儒表示，目前已規畫至116年共16億元的經費，協助清運國人拆除的石綿瓦；去年至今年10月已受理7545件、累計重量達7364公噸。

據統計，石綿瓦最多的縣市為台南市。台南市環保局股長王瀞儀表示，過去1年已經處理約1700噸的石綿瓦，目前已爭取到環境部預算，下一年目標希望能處理3000噸。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王瀞儀說，在處理的過程中，其實一開始會有民眾以為是詐騙，有花一些時間進行溝通；另外也因為部分弱勢家庭可能沒辦法負擔拆除石綿的費用，因此台南市透過其他相關計畫來協助。

環境部運用遙測技術調查，統計全台約有24萬棟房屋屋頂使用石綿瓦、浪板，粗估重量約為53萬噸；今年6月擴大清運補助範圍，由原本的家戶、非事業單位的私有建物外，也新增已停工、歇業或關廠的事業私有建物。（編輯：李亨山）1131106