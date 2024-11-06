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台積電布局全球與雲科大簽約 培育外籍半導體人才

2024/11/6 12:57
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（中央社記者蔡智明雲林縣6日電）台積電今年7月與雲科大簽約合作為期5年「半導體人才培育計畫」，招攬外籍生來台就讀；9月已有1名日籍學生報到，明年再增12名日籍生，校方表示，也規畫到德國招生。

最近日媒體報導，雲科大與台積電招收日籍學生，免學費且提供每月新台幣1萬元生活費，雲科大副校長方國定接受媒體聯訪時證實，已與台積電簽約實施「半導體人才培育計畫」。

方國定說，雲科大提出0+4、2+2、Last Mile（最後一哩路）3項計畫，0+4是針對日本高中畢業生來雲科大讀4年，2+2針對日本高專、五專或短大生來台銜接大三、大四課程，再加2年研究所，Last Mile則是協助台積電預聘生學習中文及半導體學程銜接。

方國定指出，9月已有首名日籍學生真下彩音到校就讀，明年還有12名日籍學生報名，也預計收德國學生；此次與台積電簽約，打開國際合作模式，期待未來與外國的大學有更多交流機會。

雲科大表示，真下彩音來自日本埼玉縣，目前就讀工業工程與管理系一年級，原本來台要就讀企管系，得知半導體人才培育計畫，不僅免學費還有生活費補助，加上台積電在日本設廠掀起討論，她決改讀工業工程與管理系，成為此計畫首名培訓人才。

台積電版圖跨足全球，除在日本熊本、美國亞利桑那州設廠，德國薩克森邦德勒斯登新廠也在今年8月動工，因面臨人才短缺挑戰，積極與國內外大學合作培育半導體人才。（編輯：陳仁華）1131106

#雲科大
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