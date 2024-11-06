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家庭教育談性別平等 教育部邀專家分享經驗

2024/11/6 14:12（11/6 14:36 更新）
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教育部委託國立雲林特殊教育學校6日舉辦家庭教育研習，邀請多名家庭教育實務工作者和專家分享經驗。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 113年11月6日
教育部委託國立雲林特殊教育學校6日舉辦家庭教育研習，邀請多名家庭教育實務工作者和專家分享經驗。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 113年11月6日
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（中央社記者陳至中台北6日電）性別平等觀念要在下一代紮根，光靠學校不夠，家庭教育也要配合。教育部今天委託雲林特教學校舉辦研習活動，便邀請專家分享經驗，促進親師之間的溝通。

教育部今天發布新聞稿，每年定期辦理高級中等學校家庭教育研習，今年度的重點包括如何於家庭教育中談性別平等教育、學校未成年照顧者評估辨識及服務資源轉介參考流程，以及家庭教育的推動實務經驗等。

學校在推動性平教育時，常發現傳統家庭文化根深蒂固的價值觀如男生讀理科、女生讀文科等，不容易扭轉，家人常不自覺灌輸給下一代的觀念，容易導致學生混淆。

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解決的關鍵，在於建立良好的親師溝通管道。今天舉辦的研習中，高雄市立左營高中教師李佩珊分享實務經驗，協助家長和教師一同瞭解性平議題。I-family家庭教育平台總監林煜捷則用活潑生動方式，分享如何建立校內外家庭教育工作者的交流平台。

教育部期盼藉由學校辦理親子教育、本土及多元化議題等課程，提供家庭教育諮商或輔導等服務，促進親師、親子溝通與家庭聯繫支持系統，達成整合學校教育及強化家庭教育支持網絡。（編輯：李亨山）1131106

#教育部
#性別平等
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