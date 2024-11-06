隨義診團見證顱顏童勇氣 蔡淑臻：最純粹的力量

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（中央社記者曾以寧台北6日電）12歲的蒙古男孩舒米亞出生時就有從嘴巴到鼻子的巨大裂縫，堅強面對多次手術。金鐘影后蔡淑臻分享隨羅慧夫基金會義診經歷說，顱顏孩子的勇敢，是自己所見過最純粹的力量。

舒米亞出生時患有嚴重的顱顏裂，臉部從嘴巴到鼻子的裂縫比乒乓球還大。在羅慧夫顱顏基金會帶領的「用愛彌補」義診團協助下，他已接受了5次重建手術，逐漸重拾笑顏。雖然面對多次手術，他始終以堅強的態度面對，一句「我不怪父母，只怪自己，為何會生成這個樣子。」展現了他過人的成熟與勇氣。

回憶拜訪舒米亞的家的經歷，金鐘影后蔡淑臻說，當時自己跟著舒米亞去提水，陪他在蒙古草原上玩黑白猜，還拿著相機互相拍照，彼此建立了友誼，更對於這個拆紗布時一滴眼淚都沒留的男孩，非常印象深刻，「他就像他的名字的意思一樣，是個『蒙古勇士』」。

羅慧夫顱顏基金會於今天在台北松山文創園區舉辦國際行動26週年展覽「厚伊水水」開幕記者會，年度代言人蔡淑臻出席，分享自己今年8月份遠赴蒙古參加「用愛彌補」義診團，並在手術室中觀摩醫療團隊為顱顏患者進行手術的經歷。

義診團期間，醫療團隊在短短2天半之內，為17名患者進行了手術，每場手術都如同一場「馬拉松」。蔡淑臻更戴上手術帽、進入當地手術室，與義診團隊一同見證生命改變的過程。

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蔡淑臻分享，儘管自己曾在戲中扮演外科醫生，但親眼目睹孩子們上手術台的勇敢與堅強，仍深深受到震撼，「這真的是我見過的最純粹的力量」。她坦言，自己得到金鐘獎後，每當要挑戰一件新的事情時，仍會對自己感到懷疑，但顱顏孩子們反而讓她找到力量。

羅慧夫基金會表示，「厚伊水水」是基金會創辦人羅慧夫以台語許下的承諾，盼跨越語言與文化，走進各國醫療資源匱乏的角落，讓先天顱顏缺陷孩子們都能變美。展覽從不同國家顱顏孩子的生命故事出發，展現國際行動面臨的挑戰，即日起至11月13日於台北松山文創園區北向製菸工廠西側展出。（編輯：陳清芳）1131106

金鐘影后蔡淑臻（後）擔任羅慧夫顱顏基金會年度代言人，2024年8月遠赴蒙古參與義診團活動，更戴起手術帽親自走入手術室，與醫療團隊一同見證生命改變的過程。（羅慧夫顱顏基金會提供）中央社記者曾以寧傳真 113年11月6日