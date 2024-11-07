推廣文化教育 調查：8成認為科技、遊戲可成助力

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（中央社記者許秩維台北7日電）台師大團隊調查發現，8成4受訪者認為生活環境會影響對原生族群文化的瞭解程度，逾8成認為校外教學、團體、個人旅遊以及3D動畫和電玩等科技發展對推動文化教育都有幫助。

為瞭解國人對文化教育的態度，台灣師範大學文化教育策略研究團隊於9月針對民眾進行「如何進行有效的文化教育」問卷調查，今天舉行記者會公布調查結果，問卷有效樣本數1070份，在95%信心水準下，抽樣誤差值為正負3個百分點。

計畫主持人、台師大國文系教授鍾宗憲表示，73.2%受訪者自認是「閩南人」，11.2%自認是「客家人」；最適合使用原生族群語言溝通互動的日常生活，卻有高達68.6%民眾在家中用「國語」，29.7%使用「閩南語」，僅1.4%用「客語」。

進一步分析，隨著年齡提高，在家中主要使用原生族群語言的比率也越高，50至54歲是使用率平衡的年齡層，55至59歲受訪者的原生族群語言使用比率就高於國語；居住地以彰化、南投為基本線，往南則使用國語的比率偏低，比較特別的是高雄市和嘉義市使用國語比率逾6成。

調查也顯示，84.2%受訪者認為生活環境會影響對原生族群文化的瞭解程度，74.3%認為自己或子女就讀的學校會影響對原生族群文化的瞭解程度，89.3%認為校外教學、團體或個人旅遊對推動文化教育有幫助，80.5%認為AR、VR、3D動畫、電玩等科技發展對推動文化教育有幫助。

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鍾宗憲指出，小孩是否使用原生族群語言，會受家長語言習慣的影響，因此家長扮演重要的角色；除了家庭教育，教科書也是輔助之一，但有些本土語言教材內容太生硬，學生學習一套新的系統，但日常卻用不到，久而久之就會忘記。

鍾宗憲提到，很多家長仰賴家庭以外的教育資源，國人接觸較多的文化產品如節慶習俗、影視作品、音樂、旅遊等，都能用來推廣文化教育；當無法勉強孩子使用何種語言時，可從寓教於樂的方式著手，透過影視、動畫、遊戲等方式，從生活中形成語境，潛移默化融入文化教育。（編輯：管中維）1131107