壽山動物園新打卡點 2米狐獴吹樂器造型漂流木吸睛

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（中央社記者林巧璉高雄7日電）漂流木藝術家王偉權為壽山動物園打造2公尺高巨型狐獴，這座以狐獴吹奏樂器造型藝術裝置，近期成園內熱門打卡點；高市觀光局長高閔琳說，盼藉此呈現人與動物和諧共存。

高雄市壽山動物園今天發布新聞稿表示，狐獴是園區人氣王，去年更獲動物明星票選冠軍；近期園區中的漂流木裝置藝術「萌萌的守護者」，就是以狐獴為主角，吸引不少造訪遊客拍照打卡。

高閔琳表示，以漂流木創作，不但呼應聯合國永續發展目標（SDGs），更透過藝術作品傳達環境永續與動物保育理念，同時讓民眾了解人與動物共存和諧關係。

王偉權藉由觀察狐獴習性，融合自身對動物園情感創作，擅長以大自然中漂流木，依其自然形狀與紋理，組合成各種動物形象，賦予全新生命與價值；此作品象徵守護與生態平衡，也透過吹奏樂器動作，展現出歡樂輕鬆氛圍，並強化環保意識，呼籲大小朋友一同守護地球。

遊客游媽媽說，用漂流木做成的狐獴模樣討喜可愛，一下就吸引住孩子目光，她也趁機與孩子分享狐獴習性，不只寓教於樂，也感受到出動物園想要友善環境的決心。

高閔琳說，除這座狐獴漂流木裝置藝術外，園內還有許多以環保材質製作的動物玩具，豐富動物行為，增添動物探索樂趣；如狐獴展區有保育員以回收材料手工製作的系列玩具，不僅友善環境，也提供動物更多視覺、觸覺刺激，進而提升動物身心健康。

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動物園說明，狐獴是群居動物，主要以昆蟲為食，群體中會有1隻或多隻狐獴站哨；當發現掠食者，狐獴哨兵會發出警示聲，以利家族成員逃跑或躲避；狐獴眼睛周圍有常被戲稱為黑眼圈的黑色塊，作用如同太陽眼鏡，讓牠們在豔陽照耀下，仍可清晰視物，甚至直視太陽。

壽山動物園表示，鼓勵民眾以「動物認養計劃」採取實際行動，透過優化展場環境、提供多元食材或動物研究保育，讓園區動物獲得更舒適生活；大家觀賞「萌萌的守護者」同時，也可再探訪其他明星動物，並加入動物認養行列。（編輯：陳仁華）1131107