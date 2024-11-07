因應第三航廈營運桃機徵才 起薪上看新台幣7.7萬元

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（中央社記者吳睿騏桃園機場7日電）為培養第三航廈營運、服務人力，機場公司啟動人才招募計畫，預計甄選72名新進人員，包含工程、運輸管理、行政管理及身心障礙4大類別，起薪新台幣3萬7980元至7萬7820元。

桃園國際機場公司今天下午表示，桃機旅運量持續成長，今年前三季客運量3346萬8567人次，較去年同期成長34%，恢復至疫情前2019年的9成2，年旅運量上看4500萬人次，第三航站區建設計畫持續推動，北登機廊廳預計於明年啟用。

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機場公司指出，這次招募主要為因應營運發展及重大工程建設，72名職缺包括工程、行政管理、運輸管理及身心障礙等4大類別，涵蓋土建、電機、機械、環工、貨運、運輸行銷、法務、資訊、財務及一般行政等，起薪3萬7980元起，最高7萬7820元，邀請民眾投身機場經營管理，為第三航廈規模擴大、營運需要提前做準備。

機場公司說，新進從業人員招募甄選分為筆試及面試兩階段測驗，預定於明年1至2月進行，參加第二階段面試者，須於面試前出示學、經歷、英語檢定6年內成績及相關證照等證明文件，甄選簡章將於12月上旬公告於桃園國際機場官網，筆試、面試等測驗日期如有異動，將依機場公司官網及委託辦理試務機構最新公告為主。（編輯：張銘坤）1131107

為培養桃園機場第三航廈營運、服務人力，桃園國際機場公司啟動人才招募計畫，預計甄選72名新進人員，起薪新台幣3萬7980元起，最高7萬7820元。圖為興建中的桃機第三航廈。（桃園國際機場公司提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 113年11月7日