東元獎首見機構得獎 OURs倡議居住正義獲肯定

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（中央社記者陳至中台北9日電）第31屆東元獎今天舉辦頒獎典禮，首見機構而非個人的得獎者，中華民國專業者都市改革組織（OURs）長期倡議居住正義，與台南社區大學台江分校執行長吳茂成共享人文類獎。

第31屆東元獎4領域共有9名得獎人（機構），包含台灣大學電機工程系特聘教授孫啟光、工業技術研究院AI策略長余孝先、國家實驗研究院院長蔡宏營、清華大學分析與環境科學所講座教授董瑞安、中興大學化學工程系特聘教授林慶炫、成功大學化學工程系講座教授鄧熙聖、台大電機工程系教授劉浩澧等。

比較特別的是人文類獎，今年度以「環境調適」為主題，得主之一OURs是東元獎史上首見的機構得獎者。OURs源於民國78年的「無殼蝸牛」運動，多年來為空間環境的使用價值和公平正義奮鬥，投入社會住宅等政策倡議。

OURs理事長孫啓榕今天代表領獎，致詞時不禁回憶，當年他還是一名學生，參與「無殼蝸牛」夜宿忠孝東路，沒想到35年後能代表組織領取東元獎。他說，OURs最常用的一句口號是「我們的城市由我們成就」，台灣不僅要在科技發展上追求永續，理論制度上也要繼續前進。

「住宅是一個權利，不是一個商品。」孫啓榕表示，OURs一路走來獲得社會熱心回應，很感謝東元獎給予機會，會將這份榮譽轉化為持續前行的能量。

人文類獎另一名得主是台南社區大學台江分校執行長吳茂成，他長期推動社區營造，鼓吹村村有學堂、廟廟有樂團，同時推動山海圳國家綠道，致力將台江地區打造為公民學習的有機體。

吳茂成表示，透過社區營造，能吸引年輕一代重回村頭的大廟、回到文化的故鄉作伙打拚。村廟是台灣社區的共同體，希望各界一同努力，為後代子弟營造文化沃土和生態淨地。

東元科技文教基金會今天在頒獎典禮上，同時宣布啟用「台灣的朝聖之路：山海圳國家綠道智能服務」App。App能根據天氣、地點開放情況和個人偏好，推薦最合適的路線，還有打卡集章功能，協助記錄行程。

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東元電機董事長利明献表示，這個App是回應得獎人的辛勤耕耘，也是在地耕耘68年的東元獻給台灣的禮物，期盼在地人文與鄉土的美好，透過每一個走過的步履中感受與傳揚。

東元科技文教基金會董事長李世光感謝評審團的專業和辛勞，並恭賀戴上桂冠的9名得獎人（機構）。他也宣布今年為基金會的智能服務元年，目前已啟用50種語言的線上服務。同時期許與國內外基金會交流分享，共創更美好願景。（編輯：張雅淨）1131109