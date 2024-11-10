本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

公路最高點武嶺攀岩擅自空拍 太管處：最重罰3千元

2024/11/10 10:46（11/10 11:39 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
太魯閣國家公園管理處10日表示，民眾違規攀爬山壁拍照，脫序走在未開放路徑，危險舉動易發生墜崖風險，將請林業及自然保育署南投分署研議設置防範設施，防堵違規行徑。（太魯閣國家公園管理處提供）中央社記者李先鳳傳真 113年11月10日
太魯閣國家公園管理處10日表示，民眾違規攀爬山壁拍照，脫序走在未開放路徑，危險舉動易發生墜崖風險，將請林業及自然保育署南投分署研議設置防範設施，防堵違規行徑。（太魯閣國家公園管理處提供）中央社記者李先鳳傳真 113年11月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣10日電）近期屢有民眾違規攀爬武嶺停車場後方山壁拍照，險象環生；此外，國家公園內使用空拍機攝影須事先申請，太管處呼籲民眾節制行為，攀爬岩壁或擅自空拍，將嚴格稽查。

台灣公路海拔最高點的武嶺，因為具代表性，是許多民眾喜愛前往的景點，但多數人卻常忽略這一區屬於國家公園範圍，受國家公園法管制，行為舉止應有所節制。

太魯閣國家公園管理處、內政部警政署保安警察第七總隊第九大隊及林保署南投分署等單位，自10月起已多次持續聯合查察及宣導，勸阻民眾勿攀爬岩壁或擅自空拍等不當行為，呼籲勿因無知而觸犯法令。

太管處表示，民眾違規攀爬山壁拍照、脫序走在未開放路徑，危險舉動很容易發生墜崖風險，將請林保署南投分署研議設置防範設施，防堵違規行徑；攀爬岩壁行為已違反「太魯閣國家公園區域內之禁止事項」第15點：禁止擅自進園區未開放之步道或擅離已開放步道既有路徑，罰新台幣1500元至3000元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，在國家公園內使用空拍機攝影須事先申請，可利用太管處官網單一窗口服務線上空拍申請，於拍攝日前7至60天提出申請，不可擅自空拍；未依規定申請空拍，依第6點：禁止未經核准於指定以外之地區操作遙控機具（線）等活動，也是開罰新台幣1500元至3000元。

太管處提醒，在國家公園範圍，用火、燃放鞭炮、烹煮食物、不依指示停車、未申請入山（爬黑山）等行為都是違法；即日起到隔年包含週末、耶誕節、跨年等民眾喜歡聚集的檔期，將與保七總隊第九大隊加強巡邏取締，防止類似案件再次發生。（編輯：陳仁華）1131110

近期屢有民眾違規攀爬武嶺山壁拍照，脫序走在未開放路徑，太魯閣國家公園管理處呼籲民眾節制行為，勿攀爬岩壁或擅自空拍，將嚴格稽查。（太魯閣國家公園管理處提供）中央社記者李先鳳傳真 113年11月10日
近期屢有民眾違規攀爬武嶺山壁拍照，脫序走在未開放路徑，太魯閣國家公園管理處呼籲民眾節制行為，勿攀爬岩壁或擅自空拍，將嚴格稽查。（太魯閣國家公園管理處提供）中央社記者李先鳳傳真 113年11月10日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.76
更多編輯台推薦新聞：