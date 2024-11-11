手搖飲使用並標示國產乳 補助10家最多10萬

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（中央社記者楊淑閔台北11日電）奶茶、拿鐵等手搖飲被發現未使用鮮乳且產地不明，引發關注，農業部今天表示，對於配合食藥署明年上半年試辦產地標示、且用國產鮮乳及保久乳達標的連鎖業者，將補助最高新台幣10萬元，預計補助10家。

消基會7月公布手搖飲使用牛乳的調查結果，發現被調查的業者僅1成揭露品牌，部分業者所用牛乳為保久乳或冰磚還原乳，卻讓民眾誤會是國產鮮乳。為確保消費者及國產酪農業權益，衛福部食藥署今天召開會議，邀請各界與會討論，並擬於明年1月起推動「鼓勵業者揭露（標示）液態乳製品產地及種類」試辦計畫。

農業部畜牧司告訴中央社記者，農業部將配合此試辦計畫，推出鼓勵業者的補貼措施，以確保國產酪農業生計，每家最高補貼10萬元，預計補貼10家。補貼計畫近期研擬，力拼年底前完成，讓業者提出申請。

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關於可獲補貼的條件，畜牧司說，配合食藥署試辦計畫的連鎖業者參與標示的店家數必須達5家以上，且所售國產乳品產品調飲，例如紅茶拿鐵，所用的國產鮮乳與國產保久乳比例必須達1成以上，而且店內飲料使用的國產乳品原料，其用量占所有乳品用量的7成以上。

畜牧司重申，以上補助費用是提供業者兩種支出使用，首先是總公司印製卡片、菜單、標示牌版、杯身等標示，其次是系統修改費用，合計最高共10萬元，並期望業者要持續使用下去，不要只用半年。（編輯：陳清芳）1131111