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台馬夫妻攜手從割膠到家具 翻轉橡膠木命運

2024/11/12 10:53（11/12 11:16 更新）
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橡膠曾是馬來西亞重要經濟作物，如今光芒不再，多半轉種油棕，圖為響應「南向政策」的台馬夫妻另闢蹊徑，結合橡膠木的中硬度材質製作家具。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年11月12日
橡膠曾是馬來西亞重要經濟作物，如今光芒不再，多半轉種油棕，圖為響應「南向政策」的台馬夫妻另闢蹊徑，結合橡膠木的中硬度材質製作家具。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年11月12日
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（中央社記者黃自強吉隆坡12日專電）橡膠曾是馬來西亞重要經濟作物，如今光芒不再，多半轉種油棕，但響應「南向政策」的台馬夫妻另闢蹊徑，結合橡膠木的中硬度材質製作家具，創造永續循環利用效益，重新翻轉橡膠木命運。

麻坡（Muara）是馬來西亞南部柔佛州（Johor）的重要產業城市，昔日多數以種植橡膠木等經濟作物為主，今日已儼然是家具產業重鎮，其中，利用橡膠木作為家具原材料產製模式，1990年代赴南馬來西亞發展的台灣家具業者無疑是重要推手。

家具業者汪道溶告訴來訪的中央社記者，馬來西亞曾是橡膠王國，年產量逾60萬噸，也是全球的橡膠生產大國，30多年前的麻坡很多地方都種植橡膠樹，麻坡的馬來西亞人年幼時多半經歷「割膠歲月」。

他指出，採收橡膠汁液是一件費時、費工工作，割膠工人清早就在橡膠樹園裡拿著膠刀小心翼翼的割樹膠，橡膠樹會滴下白色膠汁，這些汁液經過加工處理後可以作為手套、輪胎等多種用途。

不過，當橡膠樹流不出膠汁就已無經濟價值，這些樹齡達20年到30年的橡膠樹命運多半遭到砍伐或直接就地焚燒，也不符環保價值，台灣家具業者決定利用台灣的家具生產技術，重新賦予新的生命價值。

從代工桌腳與椅腳起家的汪道溶認為，原木家具是許多人家庭裝潢首選，但隨環保意識抬頭與保育森林觀念興起，利用橡膠木的中硬度材質製作的家具，反而能與循環利用效益接軌。

在麻坡家具行業打滾多年的馬來西亞人林麗珍（Eunice Lim）說：「台灣人把這些橡膠木給予了第二次生命，製作成各種不同的家具，勝過於昔日直接丟棄作法，這也符合全球永續發展的趨勢。」

談到從橡膠木原材料到美侖美奐的家具成品，和汪道溶共同打拚的最佳「牽手」林蘭麗說，雖看似簡單，卻也經歷過從無到有的披荊斬棘過程，除了解橡膠木原材屬性外，這些原材要裁切鋸木、防腐殺菌、烘乾、粗刨、切割、修整，進而篩選斷料並予分級，另須拼接成板材、鑽孔修復缺陷、弧形邊緣製作與成形、底漆塗層、漆面打磨光滑平整。

在家具工廠作業的移工說：「從未聽聞橡膠木可以改頭換面為家具，這些橡膠木家具的精緻程度與原本家具不遑多讓，但在價格上顯然非常親民。」

身為最佳拍檔的林蘭麗認為，數十道繁複工序才能再次擦亮橡膠木的生命力，這種作法再度彰顯台灣人落地生根的努力態度，造就南馬的家具產業鏈。

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值得一提的是，這對台馬夫妻在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間開創無人家具體驗館的商業模式，消費者僅需以智慧型手機掃描QR Code就能完成體驗、參觀與購買程序，相繼帶動麻坡地區的家具採購潮流，顛覆大馬家具傳統銷售的商業模式。

汪道溶原本從事家具代工，林蘭麗經營進出口貿易，這對台灣與馬來西亞人結合的夫妻拍檔，不僅合而為一自創品牌，發揮台灣人創意與打拚精神，讓橡膠木浴火重生。（編輯：高照芬）1131112

馬來西亞家具業者運用台灣的家具生產技術，重新賦予橡膠樹新生命價值，圖為家具廠用電腦等相關輔助工具進行鑽洞。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年11月12日
馬來西亞家具業者運用台灣的家具生產技術，重新賦予橡膠樹新生命價值，圖為家具廠用電腦等相關輔助工具進行鑽洞。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年11月12日
馬來西亞家具業者運用台灣的家具生產技術，重新賦予橡膠樹新生命價值，圖為家具廠技術工人為橡膠木進行加工程序。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年11月12日
馬來西亞家具業者運用台灣的家具生產技術，重新賦予橡膠樹新生命價值，圖為家具廠技術工人為橡膠木進行加工程序。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年11月12日
橡膠曾是馬來西亞重要經濟作物，如今光芒不再，多半轉種油棕，圖為馬來西亞家具業者展示橡膠樹昔日割膠過程，並用台灣技術重新賦予橡膠樹新生命價值。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年11月12日
橡膠曾是馬來西亞重要經濟作物，如今光芒不再，多半轉種油棕，圖為馬來西亞家具業者展示橡膠樹昔日割膠過程，並用台灣技術重新賦予橡膠樹新生命價值。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年11月12日
馬來西亞家具業者運用台灣的家具生產技術，重新賦予橡膠樹新生命價值，圖為家具廠為橡膠木底漆塗層。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年11月12日
馬來西亞家具業者運用台灣的家具生產技術，重新賦予橡膠樹新生命價值，圖為家具廠為橡膠木底漆塗層。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年11月12日
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