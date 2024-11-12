迎2028百歲校慶 台大募百億基金、遴選百件貢獻

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（中央社記者許秩維台北12日電）為迎接2028百年校慶，台灣大學將遴選百件對世界或台灣有深遠影響的貢獻事蹟，並規劃「百歲百億基金」，包含募集100個捐款千萬，用於校園建設和留才攬才，目前已59人響應。

台大將於2028年迎接百年校慶，自今年起連續5年，就「學術領航」、「產經發展」及「社會貢獻」等3類，遴選出100件對世界或台灣有深遠影響的貢獻事蹟，以彰顯台大百年來對世界發展的影響。台大今天舉行首屆「百大貢獻事蹟發布會」，由校長陳文章主持。

陳文章表示，為迎接2028百歲校慶，台大將連續5年選出共百件貢獻事蹟，以緬懷校友、師生對社會的貢獻，也代表歷史傳承的教育意義；今年選出24件事蹟，涵蓋文學、醫學、工程等領域，例如促成「蓬萊米」培育生產、建成翡翠水庫、烏腳病防治、連體嬰分割等。

在選出百件貢獻事蹟後，陳文章提到，台大也將撰寫成「百年榮光」系列書籍，並翻譯成英文版本，成為記錄台大百年榮光的重要歷史文獻，同時還將拍成影片對外公布，另外舉辦講座來分享。

因應2028百歲校慶，台大也規劃成立「百歲百億基金」，推動各校區建設以及留才攬才、學生獎學金等。陳文章指出，希望募集100個捐款新台幣1000萬元以上，目前已有59人響應；另外，台大也將籌建「百歲紀念館」，號召千名以上社會人士捐贈百萬以上成為「百歲推手」，目前已有222人響應。

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陳文章表示，台大除了目前的椰林講座、宋恭源研究講座外，2025年11月到2026年4月期間還將邀請7名諾貝爾講得主到台大參與慶祝百歲校慶的諾貝爾講座；另外，台大與其他學校和中研院明年也會合作推動大規模的諾貝爾講座。

陳文章提到，鄰近國家都在增強對高教的補助，建議政府提升高教經費，並提出高教的前瞻基礎建設，同時延伸到中學教育，因為中學教育如果沒做好，高教也不容易做好；同時建議政府成立跨部會的人才培育和教育小組，定期與學校溝通，讓台灣人才培育做得更好。（編輯：管中維）1131112