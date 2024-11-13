開箱老照片》民眾排隊搶購低價紅標米酒

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（中央社網站）2001年（民國90年）11月13日：民眾預期台灣加入世界貿易組織（WTO）後米酒價格上漲，菸酒公賣局一早出現大批民眾排隊搶購米酒。

「紅標米酒」屬平價民生必需品，過去不僅拿來直接飲用，也是麻油雞、薑母鴨等冬令進補料理不可或缺的提味配角。根據財政部資料，在菸酒稅法施行前，每年銷售量約2.1億瓶。

民國87年間台灣為加入WTO，「紅標米酒」被認定非單純料理米酒，價格從新台幣24元調漲至40元；88年立法院討論修訂菸酒稅法時，因為預期紅標米酒價格將上漲至135元，引發民眾恐慌，大量囤積，造成米酒缺貨，成為當年度十大民生新聞之一。

為紓解紅標米酒荒，公賣局採取成年人口配售新制，從90年11月20日至12月31日止，民眾須持戶口名簿購買紅標米酒，每戶最多6瓶。

米酒配售新制首日，擔心買不到的民眾趕在清晨5點到公賣局配銷處報到，搶購人潮依然不減，加上人工作業速度緩慢，引起排隊等候的民眾不滿。

後來「紅標米酒」漲至180元，為因應料理使用，台灣菸酒公司推出料理米酒，售價只要25元，但因加了鹽巴，不適合飲用，衍生出地下工廠私釀米酒、民眾喝到假米酒中毒甚至死亡事件等。

公賣局在110年2月停止生產紅標米酒，目前市售為「紅標純米酒」及料理用的「紅標料理米酒」等。

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