本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》颱風天兔估最強達中颱明發海警 15至16日最靠近台灣
首頁 / 生活

開箱老照片》民眾排隊搶購低價紅標米酒

2024/11/13 07:00（11/13 07:24 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民眾預期台灣加入WTO後米酒價格會飆漲，菸酒公賣局窗口一早就有民眾排隊，等待4、5個小時才能買到米酒。中央社記者孫仲達攝 90年11月13日
民眾預期台灣加入WTO後米酒價格會飆漲，菸酒公賣局窗口一早就有民眾排隊，等待4、5個小時才能買到米酒。中央社記者孫仲達攝 90年11月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）2001年（民國90年）11月13日：民眾預期台灣加入世界貿易組織（WTO）後米酒價格上漲，菸酒公賣局一早出現大批民眾排隊搶購米酒。

「紅標米酒」屬平價民生必需品，過去不僅拿來直接飲用，也是麻油雞、薑母鴨等冬令進補料理不可或缺的提味配角。根據財政部資料，在菸酒稅法施行前，每年銷售量約2.1億瓶。

民國87年間台灣為加入WTO，「紅標米酒」被認定非單純料理米酒，價格從新台幣24元調漲至40元；88年立法院討論修訂菸酒稅法時，因為預期紅標米酒價格將上漲至135元，引發民眾恐慌，大量囤積，造成米酒缺貨，成為當年度十大民生新聞之一。

為紓解紅標米酒荒，公賣局採取成年人口配售新制，從90年11月20日至12月31日止，民眾須持戶口名簿購買紅標米酒，每戶最多6瓶。

米酒配售新制首日，擔心買不到的民眾趕在清晨5點到公賣局配銷處報到，搶購人潮依然不減，加上人工作業速度緩慢，引起排隊等候的民眾不滿。

後來「紅標米酒」漲至180元，為因應料理使用，台灣菸酒公司推出料理米酒，售價只要25元，但因加了鹽巴，不適合飲用，衍生出地下工廠私釀米酒、民眾喝到假米酒中毒甚至死亡事件等。

公賣局在110年2月停止生產紅標米酒，目前市售為「紅標純米酒」及料理用的「紅標料理米酒」等。

想看更多搶購米酒的照片，立即到中央社影像空間。1131113

台灣加入世界貿易組織前夕，引起搶購低價米酒風潮，民眾大排長龍以戶口名簿購買米酒。中央社記者孫仲達攝 90年12月31日
台灣加入世界貿易組織前夕，引起搶購低價米酒風潮，民眾大排長龍以戶口名簿購買米酒。中央社記者孫仲達攝 90年12月31日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.73
更多編輯台推薦新聞：