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觀光署增海外據點 年底菲律賓、114年澳洲、荷蘭

2024/11/13 12:53
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（中央社記者汪淑芬台北13日電）交通部觀光署最新統計，今年來台觀光客已超越去年全年。觀光署衝刺更多國外旅客來台灣，規劃增外據點，今年底是菲律賓，明年是澳洲和荷蘭設台灣觀光服務分處。

觀光署今天發布新聞稿，依入境旅客統計數據顯示，至昨天累計來台旅客約649萬人次，已超過112年度648萬人次，整體市場呈現穩步成長趨勢，顯示台灣觀光雖受地震等各種因素影響，仍受來台國際旅客喜愛。

觀光署表示，每年第4季為出國旅遊旺季，為加速衝刺，觀光署積極籌辦各項重要引客、促銷措施，努力至最後一刻，包括推出高鐵2人同行1人免費方案、與航空公司合作促銷、與旅行社合作募客來台、國際自由行旅客加碼抽「遊台灣金福氣One More Time」等，盼透過波段性促銷及宣傳，再帶動一波來台熱潮。

觀光署為持續爭取國際來台旅客恢復疫前規模，今年擴大組織布局及多元行銷策略，全方位搶攻客源市場，包括陸續成立印尼雅加達、印度孟買、法國巴黎及加拿大溫哥華等台灣觀光服務分處，擴增行銷廣度及深度。

觀光署說，已規劃增加更多海外據點，今年底菲律賓馬尼拉，明年在澳洲雪梨、荷蘭阿姆斯特丹設台灣觀光服務分處，繼續培養未來客源市場。

觀光署原訂今年來台觀光客目標是1000萬人次，受花蓮0403地震影響，交通部長陳世凱先前坦言要達到目標很辛苦，但仍在做最後努力。

觀光署稍早估計，今年來台觀光客達750萬人次沒問題，有機會上看800萬人次。

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為呼應疫後全球觀光發展趨勢及傳達台灣嶄新觀光品牌形象與打造口碑，觀光署5月推出台灣觀光品牌3.0版「TAIWAN－Waves of Wonder」（台灣魅力．驚喜無限），10月推出全新台灣觀光品牌國際宣傳影片，以4大主題「SHARE (分享)、DISCOVER (探索)、ENGAGE (連結)、ENJOY (享受)」傳達台灣從自然景觀到多元文化獨特魅力。

觀光署也在各主力市場邀請名人擔任台灣觀光形象代言人（如日本/妻夫木聰、韓國/圭賢等），及以「五路齊開」操作策略，透過海外旅展、推廣會、戶外廣告（如紐約時代廣場）、電子與社群及多元媒體廣告（如CNN、BBC）等擴散發酵。（編輯：龍柏安）1131113

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