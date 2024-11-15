鐘點看護移工試辦 逾30家社福團體參與說明會

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（中央社記者吳欣紜台北15日電）滿足國內照顧需求人力，勞動部推動鐘點看護移工試辦計畫，今天舉行試辦單位說明會，吸引逾30家社福團體參與，勞動部表示，申請日期將於近日公告，後續將評選並核定試辦單位。

勞動部推動「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，也就是鐘點移工計畫，讓民眾能自費向公益社團法人申請照顧人力，首年北、中、南將有各一單位試辦，勞動部今天舉行試辦單位說明會，讓有意申請試辦的團體更了解計畫內容。

勞動部表示，為回應民眾「臨短急」照顧需求，包括長輩「臨」時有狀況卻找不到照顧人力、外籍家庭看護空窗期的「短」期需要照顧人力、家人手術或病後需要「急」性後期照顧等，年底前將推動「多元陪伴照顧服務試辦計畫」。

勞動部說，多元陪伴照顧服務試辦計畫是由成立5年以上具有服務實績的財團法人或公益社團法人為雇主，聘用本外籍陪伴照顧服務工作者，到家有身心障礙者或病患的家庭，協助家中需要陪伴照顧的服務對象，提供基本日常生活照顧、陪同外出、陪同就醫、安全陪伴等陪伴照顧服務，歡迎符合資格的團體申請成為試辦單位。

勞動部也說，考量多元陪伴照顧服務試辦計畫是全新型態的照顧服務及聘僱移工模式，已委託有25年照顧工作經驗的中華民國士林靈糧堂社會福利協會擔任專業輔導團體，將會一路陪伴及輔導試辦單位，除進行多元陪伴照顧服務計畫的追蹤督導服務，並邀集社福、醫療、跨國勞動等領域專家學者，組成輔導團定期輔導試辦單位，透過第3方機制確保服務品質。

勞動部說，試辦單位說明會吸引來自全台30家社福團體、50多人參加，現場不僅有實體與線上參與的團體代表，討論氛圍也相當活躍，充分展現出社福團體對此計畫的高度關切與期待。

勞動部表示，試辦單位申請日期將於近期公告，勞動部在受理試辦計畫書後將進行評選，並核定試辦單位，首年將有北中南各一家開辦服務。（編輯：陳政偉）1131115