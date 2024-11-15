馬祖高雄包機擬延至元旦 王忠銘：盼高市府幫忙

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（中央社記者潘欣彤連江縣15日電）連江縣長王忠銘今天表示，馬祖高雄包機航線延至元旦，仍有新台幣400萬補助款缺口，他已與高雄市政府聯絡，希望高雄能給予費用上幫忙。

連江縣議會第8屆第4次定期大會今天舉行連江縣長施政報告，多位議員關心馬高航線進度，要求縣府除爭取包機從現行的11月底止，延長營運至明年元旦須儘速定案外，更應積極爭取定期航線。

王忠銘回答國民黨籍議員曹丞君質詢時指出，馬祖高雄包機若要延至元旦，預計要再花新台幣600萬元補助航空公司與旅行社。目前已獲觀光署承諾補助200萬，剩下400萬預算缺口，將尋求各種管道爭取，這兩天也與高雄市政府聯絡，希望能在費用上給予協助。

關於定期航線，王忠銘強調，目前仍卡在飛機加油問題，導致包機票價偏高，已請產業發展處持續與中油溝通，解決南竿機場加油問題。市場需求方面，包機每班受限油料僅有50席，其中40席團客訂位率達95%，但縣民保留票訂位率僅4成，將協調軍方將包機納入官兵返台選項中。

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王忠銘表示，根據縣府調查，包括在馬服役軍人與在地居民，潛在搭乘需求約有1500人，且馬高航線為馬祖相關議題中唯一取得藍綠共識，先透過包機培養市場，再爭取開航定期航班。

國民黨籍議員陳書建則要求王忠銘，應採取更大動作，讓中央知道馬祖民意。並建議「地方包圍中央」，由縣長帶領全縣民意代表、村長到台北抗議，把相關議題炒熱，才會引起政府重視。王忠銘回應，若議會做出赴台抗議決議，縣府會全力配合。（編輯：林恕暉）1131115