高雄高球場停業影響700多名會員 消保官促退費

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（中央社記者林巧璉高雄16日電）高雄市政府收回高雄高爾夫球場土地，業者將於24日結束營業，球場會員、員工組自救會爭取權益。高市府消保官要求業者儘速依契約退費，並公告700多名會員權益及退費機制。

高雄市行政暨國際處發布訊息指出，針對高雄高爾夫俱樂部於15日宣布將於24日停業，消保官當日立即聯繫俱樂部，要求說明並妥善處理後續會員退費事宜。消保官今天再度會同市府運動發展局親赴球場了解進度。

初步了解，俱樂部會員近770人，主任消保官殷茂乾表示，已嚴正要求俱樂部儘速依契約辦理退費，並公告會員權益及退費機制，消保官將協助處理捍衛消費者權益。

業者昨天在官網發出結束營業公告指出，感謝球友63年來的支持與愛護，配合市府公文指示，所有對外運營將至11月24日止。如有未使用票券24日前蒞場使用完畢，造成不便敬請見諒。公告中並附上工務局公文。

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球場數百名會員與包括桿弟等員工近日組自救會爭取權益，自救會認為，市府通知太過倉促，業者昨天無預警宣布停業損及會員、球場員工權益。自救會認為，高雄球場緊臨澄清湖、雙湖森林2個大型公園，全台位於市區的標準高爾夫球場就一個，以往培養不少優秀選手，且有60幾年歷史意義，反對「能提升高雄形象的高爾夫球場闢建為公園」。

高市府收回高雄高爾夫球場土地，將規劃成384公頃澄清湖大公園。工務局表示，球場位於飲用水保護區，業者卻違法使用農藥除草劑，也拒絕改善水保，有危害飲水及防洪安全之虞。市府基於維護市民利益，決定收回市有地，並規劃轉型開闢兼具休憩、防洪功能的大公園。（編輯：孫承武）1131116