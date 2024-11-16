本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
基隆嶼釣客落海1死 市府指出航合法：風浪突然變化釀意外
首頁 / 生活

高雄高球場停業影響700多名會員 消保官促退費

2024/11/16 16:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄16日電）高雄市政府收回高雄高爾夫球場土地，業者將於24日結束營業，球場會員、員工組自救會爭取權益。高市府消保官要求業者儘速依契約退費，並公告700多名會員權益及退費機制。

高雄市行政暨國際處發布訊息指出，針對高雄高爾夫俱樂部於15日宣布將於24日停業，消保官當日立即聯繫俱樂部，要求說明並妥善處理後續會員退費事宜。消保官今天再度會同市府運動發展局親赴球場了解進度。

初步了解，俱樂部會員近770人，主任消保官殷茂乾表示，已嚴正要求俱樂部儘速依契約辦理退費，並公告會員權益及退費機制，消保官將協助處理捍衛消費者權益。

業者昨天在官網發出結束營業公告指出，感謝球友63年來的支持與愛護，配合市府公文指示，所有對外運營將至11月24日止。如有未使用票券24日前蒞場使用完畢，造成不便敬請見諒。公告中並附上工務局公文。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

球場數百名會員與包括桿弟等員工近日組自救會爭取權益，自救會認為，市府通知太過倉促，業者昨天無預警宣布停業損及會員、球場員工權益。自救會認為，高雄球場緊臨澄清湖、雙湖森林2個大型公園，全台位於市區的標準高爾夫球場就一個，以往培養不少優秀選手，且有60幾年歷史意義，反對「能提升高雄形象的高爾夫球場闢建為公園」。

高市府收回高雄高爾夫球場土地，將規劃成384公頃澄清湖大公園。工務局表示，球場位於飲用水保護區，業者卻違法使用農藥除草劑，也拒絕改善水保，有危害飲水及防洪安全之虞。市府基於維護市民利益，決定收回市有地，並規劃轉型開闢兼具休憩、防洪功能的大公園。（編輯：孫承武）1131116

殷茂乾
高雄文創公司取消活動惹議 市府要求說明退票方案兒童籃球課業者「體育人文創」無預警倒閉 消保協會助數百人團訟
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.30
更多編輯台推薦新聞：