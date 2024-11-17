日月潭花火音樂會 楊勇緯郭婞淳高歌巴黎奧運應援曲
2024/11/17 12:16（11/17 12:46 更新）
（中央社記者鄭維真南投17日電）日月潭花火音樂會昨天晚間登場，結合AI科技元素與300秒煙火秀，並邀柔道男神楊勇緯、舉重女神郭婞淳等國手獻唱2024巴黎奧運台灣隊應援曲Never Give Up，齊向世界喊話。
交通部觀光署日月潭國家風景區管理處舉辦「2024日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」，第2場活動「台灣大哥大日月潭花火音樂會」昨晚登場，今年以「智由心MeMes」為主題，帶領觀眾展開AI奇幻音樂旅程，並以300秒煙火秀劃下句點。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
日月潭風管處今天透過新聞稿表示，音樂會演出23首改編歌曲，融合古典與流行元素，搭配AI生成動畫，並邀請奧運國手柔道男神楊勇緯、拳擊女王陳念琴、霹靂舞選手孫振、舉重女神郭婞淳，演唱巴黎奧運台灣隊應援曲Never Give Up，齊向世界喊話台灣Never Give Up。
日月潭風管處長柯建興說，「日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」迄今已邁入第17年，是日月潭地區重要秋季盛會，23日壓軸場「NTSO國立台灣交響樂團電影花火音樂會」將有「歌劇魅影」、「美女與野獸」等演出，以及國內小提琴獨奏家李齊帶來一系列名曲。（編輯：陳仁華）1131117
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。