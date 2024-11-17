早安世界》棒球12強賽台灣1比3敗給日本 戴培峰突破封鎖開轟
棒球12強賽台灣1比3敗給日本 戴培峰突破封鎖開轟
世界12強棒球賽台灣隊16日在台北大巨蛋迎戰日本，湧入3萬4882名觀眾進場為台灣加油，寫下台灣國際賽最多觀眾進場紀錄。日本靠著源田壯亮開轟在內，攻下3分，台灣打線則被封鎖了大半場比賽，僅靠著戴培峰敲陽春砲得分，終場以1比3吞下首敗。此役台灣隊啟用投手車輪戰，除了先發投手陳柏清，後援投手黃恩賜、王志煊、江國豪、莊昕諺接連登板，都沒有失分；最後一任投手陳冠偉雖遇到危機，不過中外野手陳傑憲演出跳接美技化解。今晚台灣將對上澳洲，力拚晉級複賽門票。（看完整報導）
秘魯APEC年會落幕 林信義：有和習近平打招呼
APEC年會16日落幕，台灣領袖代表林信義提及，自己和越南國家主席梁強、泰國總理貝東塔、美國總統拜登都有不少互動，也有在會場和中國國家主席習近平打招呼。談及與拜登的會晤，林信義說，很重要的是要謝謝拜登長期對台支持，他也期待拜登將來有機會來台灣，拜登回應「我會的」。此外，日本首相石破茂首度與中國國家主席習近平進行約35分鐘會談，由於近期中國在日本周邊從事軍事活動，石破向習近平當面表達「憂慮」，並強調台灣海峽和平與穩定重要性。（看完整報導）
颱風警報解除東北季風影響 北台灣降溫防豪雨
中央氣象署16日上午解除颱風天兔海上及陸上警報，預測今天東北季風增強，北部及東北部氣溫下降，並有局部大雨或豪雨。而上週在關島面形成的颱風萬宜，16日上午已增強為強烈颱風，氣象署研判對台灣無直接影響，但18、19日會間接為台灣帶來水氣。（看完整報導）
4颱相繼襲台 曾文水庫11月入冬蓄滿放水刷新紀錄
颱風天兔影響，曾文水庫15日晚間9時起開始調節性放水，截至16日下午3時，曾文水庫蓄滿，水位230.33公尺，有效蓄水量5億1099萬公噸，較滿水位多出33公分，且持續調節性放水，以當下入冬時節來看，已刷新曾文水庫營運51年來紀錄。（看完整報導）
拒憲訴法遊行逾2千人 前大法官黃虹霞批修法違憲
國民黨立委提案修正憲法訴訟法引發爭議，律師團體16日發起遊行、展開短講。參加者包括前大法官黃虹霞、前最高法院法官錢建榮、律師賴中強等人；根據律師團體統計，現場集結超過2000人、300名律師。黃虹霞說，法官不是神，大家不是神，誰都可能犯錯，若犯錯需要大法官出手協助，但修法提高做出憲法裁判的同意人數門檻，可能會眼睜睜看著人民被冤枉。（看完整報導）
網紅粉專突遭封鎖 數發部：連夜與臉書協調後已恢復
數發部於15日晚間收到通報，部分網紅臉書粉專遭到封鎖。數發部16日表示，經查這段期間數發部並未發文或以其他任何方式通知臉書，要求臉書將網紅粉專下架，但數發部在接獲民眾陳情後，已連夜加班與臉書協調處理，16日上午臉書粉專大多已恢復正常。（看完整報導）
男子坐高鐵車廂地板與乘客爆衝突 打人持刀刺餐桌台北站逃逸
鐵路警察局16日表示，高鐵814車次經苗栗站時，有女乘客發現1名男子盤坐在車廂出入口處，影響動線雙方釀口角，男子事後毆打女乘客，並持刀刺向餐桌後從台北站逃逸。男子趁高鐵列車停靠台北站時棄械逃逸，警方正積極調閱附近監視器畫面，釐清持刀男子逃逸動線及身分，不排除依違反刑法恐嚇公眾罪偵辦。（看完整報導）
不讓習近平看到TAIWAN 中方人士強行斷電秘魯市區台灣廣告
秘魯媒體14日報導，APEC年會期間，自稱中方人士為不讓中國國家主席習近平車隊下機抵達利馬途中看到TAIWAN看板，擅自將電子廣告斷電40分鐘，另有17名中國公民意圖強行拆除建築上方的廣告看板。駐秘魯代表處表示，此次中方各項無理作為，凸顯其與一般民主社會嚴重脫節，獲報後已馬上協助廣告商加強各處廣告看板維安作業。（看完整報導）
立陶宛高科技園區開發中止 外交部：半導體合作持續
立陶宛科技集團Teltonika表示，由於電力短缺及延遲將土地轉為工業用途，該公司將中止在維爾紐斯）建設台灣半導體晶片工廠，包含台灣在內10家工廠投資計畫喊卡。外交部16日表示，計畫暫停是因供電與土地使用重劃問題，台立半導體合作計畫的各項目持續進行。（看完整報導）
楊森健力世錦賽奪雙金 蹲舉破世界紀錄
冰島舉辦2024年世界（裝備）健力錦標賽，代表台灣參加男子120公斤級的楊森，不僅拿到蹲舉及總和金牌，蹲舉更以453公斤打破世界紀錄。楊森在國際賽屢創佳績，近年來不僅在2022年伯明罕世運會奪得銀牌，過去2年在世錦賽更持續將個人蹲舉成績推向新高。教練許小莉說，明年世運會將力拚金牌。（看完整報導）
開箱老照片》電影「小城故事」在三峽祖師廟前拍攝
電影「小城故事」由知名導演李行執導，擔綱男主角的是香港歌手鍾鎮濤，在片中改變流行歌手的形象，飾演台灣鄉土青年，因誤傷姊夫而入獄服刑，出獄後為了洗心革面，來到苗栗三義學習雕刻。本片獲得第16屆金馬獎「最佳劇情片獎」等多項大獎，而在片中飾演聾啞人士，只能以眼神流露出的情感來展現戲劇張力的女主角林鳳嬌演技實力受到肯定，獲得影后殊榮，更奠定她在華語電影界的地位。（看完整報導）
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- 早安世界》棒球12強賽台灣1比3敗給日本 戴培峰突破封鎖開轟2024/11/17 07:35
- 2024/11/16 07:06
- 2024/11/15 07:19
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