推智慧校園、低碳醫療 北醫大體系獲永續發展獎

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（中央社記者許秩維台北18日電）北醫大體系積極推動永續發展，北醫大實施智慧校園、能源轉型，雙和醫院導入溫室氣體查證、通過碳足跡認證，雙雙獲得今年國家永續發展獎肯定。

台北醫學大學今天發布新聞稿指出，北醫大積極將聯合國永續發展目標融入教育與校園發展，自民國109年起陸續開設多元的環境與永續發展課程群，推動「智慧校園」與「綠色辦公室/實驗室」的概念，透過校園綠生活、永續無肉生活大挑戰等活動，將減碳落實於生活中。

另外，北醫大也投入智慧校園建設，全面推動「能源轉型」，更新汰換高耗能設備、建置太陽能板、導入樓宇智能管理；同時推動「數位轉型」，建立完整的水電智慧管理系統，並持續進行碳盤查與管理能源，致力於將校園打造成低碳、淨零排放特質的示範基地。

同樣積極推動永續發展的衛生福利部雙和醫院，則以創新策略推動醫療綠色轉型，導入ISO14064-1溫室氣體查證、ISO50001能源管理系統，並通過ISO14067碳足跡認證，成為全國首家通過健康檢查服務碳足跡查證的醫療機構。

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雙和醫院也致力於低碳醫療，並導入腎臟照護中心、肺復原照護中心等，未來將擴及院內多個臨床科別；同時響應循環經濟，目前已成功開發4項循環經濟產品，例如將廢棄藥罐再製成清潔袋、回收醫療廢棄塑膠回收再利用製成集針盒等。

北醫大提到，國家永續發展獎將於12月19日頒獎，北醫大及雙和醫院雙雙獲獎，不僅呈現北醫大體系在永續發展的積極作為與深遠影響力，更拓展永續理念在教育與醫療領域的實踐與影響力，未來還將繼續強化低碳校園建設、推動綠色智慧管理，進一步提升低碳醫療。（編輯：管中維）1131118