青聚點徵件新增選擇項目 最高可獲130萬獎勵金

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（中央社記者許秩維台北19日電）114年青聚點獎勵計畫徵件開跑，除了開設在地課程、提供蹲點實作外，更新增「選擇性項目」，如無償提供共享空間、辦理青年議題小聚等，最高可獲新台幣130萬元獎勵金。

教育部青年發展署今天發布新聞稿指出，114年「青聚點」地方創生人才培育獎勵計畫即日起徵件開跑，招募長期在地扎根、關懷社區的地方團隊成為「青聚點」，以公私協力方式共同支持青年在地發展。

青年署說明，青聚點須符合開設在地課程至少42小時、培育5名以上蹲點實作生、自提跨域合作或成果發表等必要工作項目，每案最高可獲100萬元獎勵金；114年更首次新增「選擇性項目」，例如無償提供共享空間做為青年地方會所、辦理青年議題小聚或交流活動等，每案最高獎勵金30萬元，相當於最高可獲總獎勵金130萬元。

青聚點需整合過去地方行動經驗，設計工作坊、體驗交流與授課講座等多元形式，辦理「在地課程」，引導15至35歲青年了解如何參與社區、認識地方事務、學習在地知能，建立在地行動、地方創生的基礎觀念。

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另外，青聚點也需安排18至35歲青年進行至少20天的「蹲點實作」，並提供至少2萬元獎勵金，讓青年透過沉浸式的實務操作，累積社區經驗，最終提出Dream Idea提案且落地實踐。

青年署提到，只要是合法登記的公司、行號、團體或法人，且提案代表具地方創生或社區行動5年以上經驗，都可於今年12月17日中午12時前線上提案，預計明年1月中旬進行決審簡報，青聚點遴選標準將以組織成熟度、計畫可行性及地方創生的實踐潛力為主要考量。（編輯：管中維）1131119