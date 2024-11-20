銀行業人才需求持續成長 台大、北商大關注度最高

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（中央社記者陳至中台北20日電）大學問網站指出，銀行業就業人口穩定成長，財金、國企科系始終是中學生的熱門選項，最受關注的是台灣大學，科大則是台北商業大學居領頭羊。

大學問網站今天公布2024高中生商學院熱門校系排行（分成財金、國企、會計、經濟等學類），分析今年1月3日到9月10日間，共3934萬筆網站使用數據，找出最受關注的20所校系。

上榜的大都是傳統商學院名校科系，包括台灣大學、中央大學、政治大學、中興大學、台北大學等；私立大學則包括輔仁大學、淡江大學等校；科技大學有台北商業大學、台中科技大學等校科系上榜。

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大學問指出，財金學類最受中學生關注，平均點閱率比國企學類還多出29.61%。分析原因，財金學類出路廣，加上近年台灣金融市場穩定成長，金管會「銀行業專業人才供需推估及調查結果」便預估，2024年到2026年，銀行業就業人口將從16.5萬人增加為17.5萬人。

北部私立大學的財金科系受到關注，大學問分析原因在於北部金融機構多，加上私大相關科系的篩選標準，對前均標考生較有利。而中南部中小企業多，國際貿易人才需求保有一定水平，也讓中南部大學能在國際企業學類擠上榜。相關資訊可參考大學問網站。（編輯：李亨山）1131120