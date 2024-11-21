考試院會通過核備會計師等4類科考試 寄發合格證書

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（中央社記者陳俊華台北21日電）考試院今天說，113年專技高考會計師、不動產估價師、專利師及民間公證人4類科考試已於10月16日榜示，及格人數共719人。考試院會今天通過典試及試務辦理情形及關係文件核備案，並寄發及格證書。

考試院透過新聞稿表示，依考選部報送的會計師等4類科考試辦理情形表，及格人數共計719人，含會計師592人、不動產估價師72人、專利師45人及民間之公證人10人。

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考試院說，依典試法規定，典試委員會應於考試完畢後，將辦理典試情形及關係文件送由考選部轉報考試院核備；另依「考試院發給各種考試及格暨訓練合格證書辦法」規定，專門職業及技術人員考試待典試及試務辦理情形報經考試院會議核備後，才能寄發及格證書。

考試院指出，為維護當事人工作權益，並儘速投入相關職域，這些考試的辦理情形核備案應屬考試院會議規則第5條之1的「緊急必要事項」，考試院召開113年11月21日會議，通過這些考試典試及試務辦理情形及關係文件核備案，並在會後進行寄發及格證書作業，以完備國家考試應遵循的各項法定程序。（編輯：張均懋）1131121