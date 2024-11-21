台鐵EMU3000座椅優化試坐票選 台東民眾：3種都舒適

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（中央社記者盧太城台東縣21日電）民眾反映台鐵EMU3000座椅不舒適，有許多改善空間；台鐵改善3種優化座椅，今天在台東開放民眾試坐並網路票選，民眾反映3種優化椅都比原樣舒適。

台鐵EMU3000新自強號列車的座椅背部舒適感、充電及杯架使用，引起部分民眾抱怨，前民進黨立委劉櫂豪與現任國民黨立委黃建賓，均多次在立法院要求交通部改善。

台鐵公司提出改善，包含椅背線條進行重塑，以加強腰部支撐與包覆性，座椅扶手處也將增設USB Type-A及Type-C充電插座，以提供乘客更加便利充電服務，有3種優化座椅開放民眾試坐進行網路票選。

座椅優化試坐體驗活動今天首站在台東火車站，簡報人員表示，優化的3款椅子，提升腰部支撐性，但3款支撐點稍微不一樣，頭部包覆也有差異，哪一款比較好，供民眾試坐，選出最適合座椅。

立委黃建賓台東服務處主任張永通試坐後，相當滿意。他說，黃建賓在立法院向交通部提出建議，優化台鐵EMU3000型座椅，台鐵很快就回應，剛剛試坐後，3款座椅都很好，自己是比較喜歡第1款，歡迎民眾踴躍試坐，供台鐵參考。

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民進黨台東縣議員簡維國試坐後表示，台鐵EMU3000行駛後，北東座位增加，台東民眾比較能夠買到車票，但唯一抱怨是座椅舒適度比較不好，因此台鐵推出優化座椅試坐，首站是台東，他特別趕到現場試坐，試坐後覺得有改善，台鐵有用心。

蕭姓民眾說，他經常往返台北台東，通常乘車時間是4小時以上，原座椅相當不舒服，無法入睡休息，坐久會腰痠，搭EMU3000新自強號成夢魘；剛剛試坐，感覺3款優化座椅都不錯，但建議要考慮腿比較短乘客的舒適度。（編輯：陳仁華）1131121