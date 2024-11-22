高鐵台南站引進興波咖啡 飄限定馬告芒果烏龍茶香

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（中央社記者余曉涵台北22日電）台灣高鐵今天表示，興波咖啡明天起進駐高鐵台南站，並推出限定創意咖啡「馬告芒果烏龍咖啡」，由曾獲世界咖啡師冠軍的吳則霖及團隊為旅客獨家發想，適合在南國炎熱午後享用。

台灣高鐵發布新聞稿表示，繼2023年11月高鐵桃園站引進「興波咖啡超級棧」後，高鐵台南站也將於明天起正式引進興波咖啡。

台灣高鐵指出，旅客至台南站「興波咖啡超級棧」購買任一飲品，即可獲贈星空咖啡掛耳包1包及高鐵售票機造型便條紙1個，另外「T-Shopping高鐵線上購」網站將於11月25日上午11時起發售高鐵獨家組合「高鐵x興波掛耳包+ HIDING iN月台杯組」，限量150組，並加贈高鐵標準車廂對號座半價乘車票兌換券2張。

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台灣高鐵表示，這次興波咖啡將為台南站推出限定創意咖啡「馬告芒果烏龍咖啡」，由曾經獲得世界咖啡師冠軍的興波咖啡負責人吳則霖以及團隊為高鐵旅客獨家發想，以甜美芬芳的芒果泥、帶有熱帶水果香氣的衣索比亞日曬濃縮咖啡相互交織，揉合「不知春」烏龍茶的清新茶香，再妝點現磨馬告，增添一抹辛香檸檬尾韻。

台灣高鐵說，「興波咖啡超級棧」位於高鐵台南站3號出口處，延續高鐵桃園店的風格，打造環狀高質感吧檯，吧檯採用花蓮來的墨綠色蛇紋石，呈現低調內斂的品牌氣質，引入車站外明亮寬敞的視覺感，巧妙地將車站與咖啡棧融為一體，讓整體空間宛如置身於森林裡長滿苔綠的石階。（編輯：管中維）1131122