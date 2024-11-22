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東北季風24日起減弱溫度回升 冷空氣26日報到北台灣探14度

2024/11/22 16:45（11/22 17:00 更新）
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圖為台北市信義區街頭的民眾穿外套、戴帽子禦寒。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北22日電）中央氣象署指出，明天天氣跟今天類似，24日起東北季風減弱，溫度回升、水氣減少，不過26日馬上又有東北季風或大陸冷氣團報到，屆時北台灣低溫恐下探14度。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天跟今天類似，桃園以北跟東半部有零星降雨，東北部雨勢會比較持續。

黃恩鴻說，24日及25日東北季風減弱，溫度回升水氣減少，降雨較為零星，只剩大台北跟東半部有零星短暫雨，其他地方有機會可以看到陽光，轉為多雲到晴的天氣。

不過下一波冷空氣預計26日報到，黃恩鴻表示，目前冷空氣的強度預估是東北季風或大陸冷氣團，在冷空氣南下前會先有鋒面通過，26日下半天到27日上半天北部、東半部有短暫陣雨，中南部山區也有零星短暫陣雨。

黃恩鴻說，鋒面通過後就轉為乾冷天氣，會一直持續到29日，最冷的時間點預計是28日清晨，北台灣下探14度到15度，其他地方為15度到17度，白天因為有陽光，溫度會稍微回升，但北台灣高溫也只有17度到18度，其他地區是21度到22度，民眾會明顯感受變冷。

黃恩鴻表示，29日白天後冷空氣減弱，溫度回溫，30日預估會再有一波冷空氣報到，強度就還要再觀察。（編輯：陳政偉）1131122

（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
#大陸冷氣團
#東北季風
#冷空氣
#中央氣象署
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