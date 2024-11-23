許釗滂拍攝逾20年 攝影輯呈現馬祖美景吸客

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（中央社記者余曉涵台北23日電）馬祖因為與台灣本島不同的景色深深吸引知名攝影師許釗滂，讓他從20幾年前起，開始到馬祖拍攝當地美景，近期也在觀光署邀請下出版馬祖攝影輯，要透過相片吸引更多旅客造訪馬祖。

交通部觀光署馬祖國家風景管理處攜手知名攝影師許釗滂，在馬管處25週年時出版「風華正茂」攝影輯，這也是許釗滂今年唯一一本的攝影作品輯。

許釗滂被外界譽為光影魔術師，踏入攝影創作以來，足跡遍布全台，留下不少台灣景點的美照，其中台灣離島的馬祖，更是許釗滂取材的景點之一，20幾年來拍攝的馬祖照片超過10萬張，4T容量的硬碟就放滿2顆。

許釗滂接受中央社記者專訪時表示，他2000年起就開始到馬祖拍攝，當立榮航空開航南竿航線時，展出的照片就是他拍攝，這也是他拍攝馬祖的起點。

許釗滂說，他第一次到馬祖就覺得馬祖跟台灣很不一樣，有「出國」的感覺，因為馬祖的建築是閩東式建築，使用傳統石塊去建造，跟台灣完全不一樣。

為了要拍攝馬祖的4鄉5島的景點，許釗滂每年都跟太太飛馬祖進行拍攝，甚至還將戶籍遷到馬祖。許釗滂說，20幾年下來拍攝上遇到的趣事很多，讓他印象深刻的也很多，像是有次在大坵島拍攝，卻看到中國的快艇急駛而過，後來聽當地人講才知道中國的快艇是來搜刮漁網或者捕撈漁獲。

許釗滂笑說，剛到大坵島進行夜間拍攝時，燈照過去會看到超多顆眼睛，一開始很緊張，後來才發現是野放的梅花鹿。

許釗滂指出，這次的風華正茂攝影輯，提供300到500張給馬管處挑選，大部分都是近2年拍攝的照片，但也有少部分是之前拍攝的，像是馬祖現在禁止空拍，但過去允許空拍時，他也留下不少空拍景色，都納入這次的攝影輯當中。

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如果要許釗滂選擇1張最好的照片，許釗滂說，攝影師會一直追求好的照片，但在他認為困難度最高的則是照片中可以拍到藍眼淚，銀河跟星星軌跡的照片，因為要拍出這張照片需要天時地利人和，他在馬祖拍了20幾年，也只有碰到約2、3次，照片的美「絕對不是合成」。

許釗滂表示，這本攝影輯在挑選照片時，不一定要漂亮的照片，但要能有展現馬祖的特色，因為主要是希望推廣觀光，書內還有24張明信片，要讓讀者看完還能把明信片寄給朋友。（編輯：李亨山）1131123