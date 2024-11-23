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應援台灣隊挺進冠軍戰 四大超商推飲品零食優惠

2024/11/23 23:08
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（中央社記者蘇思云台北23日電）為慶祝台灣隊挺進世界12強棒球賽冠軍戰，四大超商紛紛推出咖啡與零食的限時優惠。統一超商推出特大杯美式買2送2，全家推出特濃拿鐵大杯買2送1，萊爾富特濃美式咖啡買1送1，OKchoice爆米花則有任選3件99元方案。

世界12強棒球賽今天上演台日冠軍戰前哨戰，可惜最終台灣仍以6比9不敵日本隊，不過，明天冠軍戰2隊要再對決一次。

統一超商今天表示，歡慶晉級，11月24日上午9時到11月25日行動隨時取限時開賣，包括CITY CAFE特大杯美式買2送2、立頓歐蕾（醇奶茶/焙茶）425ml買1送1、韓國熊津紅蔘飲系列買1送1與湖池屋The海老勁辣唐辛子買1送1等。

全家表示，11月24日上午10時到23時59分，推出隨買跨店取限定優惠方案，包含鮮乳杯子蛋糕買1送1，可可雲朵幕斯蛋糕買1送1。另外也推出飲料購買優惠，像是特大經典美式買1送1、黃金蕎麥茶買1送1、卡布奇諾與特濃拿鐵大杯皆買2送1，以及金飯糰30元系列買2送1等。

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萊爾富也號召民眾為台灣棒球應援，萊爾富門市自11月9日到11月24日，連續16天祭出多款指定商品享最低買1送1。Hi café大杯系列的特濃美式咖啡和特濃拿鐵咖啡皆買1送1，樂法鋁箔包紅茶250ml也買2送1，還有樂法日式綠茶650ml享第2件1元，讓民眾追賽事也能吃美食。

OK超商宣布，全力支持運動精神，即日起到11月28日，針對指定糖餅買1送1，另外考量許多球迷看球賽期間吶喊聲不斷，OKCAFE X 茗京萃美聲茶飲特價每杯39元，OKchoice爆米花則享有任選3件99元方案。（編輯：林克倫）1131123

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