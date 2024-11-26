教部攜8大學試辦跨領域學士 各校名額上限5%

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（中央社記者許秩維台北26日電）教育部參考台大「校學士學位」的經驗，與8所大學合作，將於113學年第2學期推動「跨域彈性修業試辦計畫」，培養跨領域學士，各校可依各自輔導量能，規劃1%到5%不等的名額。

為鼓勵學生培養跨域能力、提升就業競爭力，教育部今天舉行記者會，宣布113學年第2學期推動「跨域彈性修業試辦計畫」，參考台大的「校學士學位」的成功經驗，引導大學透過課程模組或領域專長等模式，提供跨域課程的靈活選擇，培養適應快速變遷社會的跨域學士人才。

試辦計畫邀請國立陽明交通大學、國立成功大學、國立清華大學、國立台灣師範大學、國立政治大學、國立中央大學、東吳大學、長庚大學等8校參與，預計113學年第2學期起受理學生申請。

教育部政務次長葉丙成表示，現在業界型態快速改變，各國都很需要跨領域創新人才，例如程式設計師，除了懂技術，還要懂商業模式、使用者心理等；如果擔任主管，也需要和其他單位溝通，因此不能只懂單一領域。

葉丙成提到，早年高教注重專才，後來開始推動跨域人才，如第二專長、輔系或雙主修、雙專長等，現在教育部和8所大學合作，培養第4代跨域人才，學生將有更多自主性，可選3到4個副專長，並以跨領域學士學位畢業，畢業證書會載明有哪些專長，各校可依各自輔導量能，規劃1%到5%不等的名額，未來希望有更多學校參與。

計畫辦公室主持人、台大教授詹魁元說明，過去學生是繞著主修去學習，跨域學習則是讓學生以任務為目標去學習；教育部鬆綁學位授予法，打破系所藩籬，未來將鼓勵大學建立彈性學制和友善的跨域學習機制，學生可串連有相同目標的課程，學校則輔導學生建立專屬的學習軌跡。

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陽明交大副校長陳永富分享，校內將推動校自學學士學位，學生可自由組合微學程、學分學程、跨域學程等，另外還設置學習規劃辦公室，提供完善學習支持，如學習規劃師、校自學專屬導師，幫助學生跳脫單一學系框架，充分探索找到有興趣領域，讓大學「入口有限，出口無限」。

政治大學副校長詹志禹指出，政大校學士包括跨領域學習學士、自主學習學士，學生可選微學程、學分學程、雙主修等大、中、小型的套裝課程模組，或自己創造個別化課程模組，學校也會安排學術導師、人生導師輔導陪伴，預計明年春季受理申請、秋季開始修業，名額不超過2%。（編輯：李亨山）1131126