士商圖書館主任出招 多元活動讓學生重燃閱讀魂

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（中央社記者許秩維台北1日電）士林高商圖書館主任鍾允中透過講座、聯誼活動、國際參訪等活動，並帶領學生教導偏鄉學童使用電子圖書館，讓學生重新愛上閱讀，獲選教育家人物典範。

教育部今天發布新聞稿指出，鍾允中觀察發現，孩子閱讀電子書，如果某些段落沒興趣，就會按「下一頁」跳過，閱讀紙本書時沒有這項功能，相對需要花比較多耐心，因此學生很少能靜下心來讀完一本書，在推廣閱讀上的難度也變高。

鍾允中提到，過去舉辦讀書會常乏人問津，但邀請著名的投資理財專家到校演講，學生就聞風而至，聽講時眼睛也炯炯有神，勤做筆記；主講者在講座後順勢介紹幾本理財入門書籍，反而讓學生如獲至寶，開始對書籍會產生興趣。

為推廣閱讀，鍾允中還舉辦聯誼活動，邀學生到建國中學圖書館參訪，也邀建中學生參觀士林高商圖書館，讓兩校學生互動交流而見賢思齊；另外，圖書館還負責國際交流業務，安排學生到日本、澳洲等國參訪，體驗異國文化、拓展人生經歷與視野，希望讓學生將所學與實務結合。

鍾允中表示，國際交流活動賦予不同體驗，讓學生瞭解語言不是死記硬背，而是可以活用的知識，不少學生有了出國參訪經驗後，畢業後選擇到海外留學，人生的路徑因而改變。

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另外，士林高商每4年會汰換電腦，鍾允中也號召學生擔任志工，整理募集而來的二手童書及報廢的舊電腦致贈給偏鄉小校使用，同時還把教室「搬到」偏鄉小校，在當地開辦「行動教室」，由高中生擔任課輔小老師，教偏鄉學生使用電子圖書館，士林高商學生也從中獲得自信。

鍾允中這項「募書送愛心～偏鄉服務活動」計畫已持續12年，多年下來捐贈地區擴及到宜蘭、雲林、屏東、新北市等地，總計贈出約2.3萬本書籍、700多台電腦及平板、2萬冊電子書籍，共有51校的偏鄉學生受惠。（編輯：李淑華）1131201