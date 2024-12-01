台中大甲鎮瀾宮七朝清醮 送王船遶境市區祈福

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中1日電）台中大甲鎮瀾宮重修慶成祈安七朝清醮活動今天舉辦送王船活動，王船遶境市區後送往大安濱海樂園燒化。廟方呼籲參與送王船的信眾不要呼喊他人姓名或小名，被喊時也不要回頭。

送王船儀式上午在鎮瀾宮舉辦，這是今年建醮的重頭戲之一，一早起馬炮點燃後，王船由船廠出發，小朋友負責的蜈蚣陣打頭陣，王船遶境大甲市區，運送沿途都有民眾跟隨，王船預計晚間8時送往大安濱海樂園燒化。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤也換上古裝，顏清標更騎上馬匹跟隨隊伍遶境。鎮瀾宮提醒送王船民眾，現場不要呼喊他人姓名，包含自己小名、綽號等，若有人呼喚名字也不要回頭、不要理會。

鎮瀾宮建醮活動還邀請全台各地宮廟、家廟神尊到主壇及七大醮壇，鎮瀾宮現場有1萬多尊神尊齊聚，許多信徒趁著假日參拜。

有民眾表示，眾神齊聚一堂相當少見，可以一次參拜上萬尊神，感覺很神奇也是難得的體驗。

七朝清醮的7個醮壇，分別是玉皇壇、媽祖壇、觀音壇、北極壇、神農壇、三官壇、天師壇。（編輯：戴光育）1131201