2024台灣遊艇展亞灣落幕 預估總成交額逾5億

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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）2024台灣國際遊艇展閉幕，遊艇廠商成交情況亮眼。高市海洋局今天表示，預估總成交金額超過5億元，展現台灣遊艇業強大實力與市場需求，擦亮高雄為台灣「遊艇之都」招牌。

邁入第4屆台灣國際遊艇展昨閉幕，共展出77艘各式船艇，包括豪華大型遊艇、首次亮相的跑車造型遊艇等，創下歷屆最高遊艇展出數量。展出突破以往室內展模式，首次將展區擴大至亞洲新灣區4大碼頭（包括亞灣、嘉信、亞果及第三船渠遊艇碼頭），並針對不同場域特性規劃各區展出主題，以及推出遊艇水路接駁服務逛展民眾。

國內知名遊艇廠商也攜手國際品牌如Azimut (錚儀遊艇代理)及Sanlorenzo (辛普森遊艇代理)等，讓世界前三大遊艇品牌全部到齊，呈現當今最新遊艇工藝設計。

海洋局今天新聞稿指出，這屆遊艇展有多艘遊艇現場成交，各大遊艇廠商成交情況亮眼，預估總成交金額超過新台幣5億元，目前已掌握成交金額，將在後續洽談完成後增加，展現台灣遊艇業強大實力與市場需求。

海洋局表示，台灣國際遊艇展已成為遊艇製造及休閒產業鏈重大盛典，除藉此展現高雄作為亞洲遊艇製造中心實力，也帶領高雄這座海洋城市注入更龐大產業商機；盼高雄不只是亞洲遊艇製造中心，也將是亞洲遊艇休閒中心。

海洋局表示，國內外買主、專業人士及市民大眾約2.6萬人次踴躍進場商洽或參觀，展期間享受重帆、遊艇體驗及接駁服務有近千人次。

其中，嘉信遊艇展出長125呎、價值上億元豪華遊艇，堪稱海上移動豪宅；泉沐集團造型前衛的「超跑型遊艇」也首次亮相，顛覆傳統對遊艇視覺感官想像，成功製造話題，引來大量民眾關注。（編輯：孫承武）1131202