「二姐」愛心 江蕙捐醫療設備至偏鄉離島醫院

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（中央社記者陳婕翎台北2日電）歌壇天后「二姐」江蕙近期捐贈30台最新型可攜式自動心肺復甦機及100張高單價加護型醫療電動磅秤床，分送至偏鄉及離島的公立醫院，衛福部今天表示，設備將於本週起陸續送達。

江蕙近日攜手全聯福利中心愛心捐贈偏鄉及離島的公立醫院醫療設備，衛生福利部今天透過新聞稿感謝江蕙的善心舉動，給予急重症患者及醫事人員重大協助，為台灣注入滿滿的愛與溫暖，期間更感謝台北榮總院長陳威明居中協助，讓「二姐」的愛心能夠確實送達所需院所。

衛福部表示，這次捐贈的醫療器材，有30台最新型可攜式自動心肺復甦機，每台市值新台幣上百萬元，這款設備能大幅提高急救效率，為患者爭取寶貴的救援時間，同時減輕救護人員的壓力與負擔。布建於離島及偏鄉後，將發揮重大的急救效果，挽救更多寶貴的生命。

另外，100張高單價加護型醫療電動磅秤床也在這次捐贈的醫療器材名單上，衛福部說明，加護型醫療電動磅秤床為重症臥床或需要長期護理的病人設計，不僅提升病患的護理品質，還能降低護理人員的搬運負擔，減少搬運患者導致的職業傷害。

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台東醫院、花蓮醫院、新屋醫院、苗栗醫院、豐原醫院、南投醫院、朴子醫院、新營醫院、旗山醫院、恆春旅遊醫院、金門醫院、澎湖醫院等12家醫院，都是這次受贈醫院，將依照各院所提出的需求，分別提供所需數量與設備。

衛福部表示，受贈醫院還有退輔會所屬醫院、台大與成大的分院、三軍總醫院及嘉義基督教醫院等。除此之外，台北市衛生局、高雄市衛生局、蘭嶼衛生所、綠島衛生所等地方衛生局、衛生所也都獲得捐贈。（編輯：李亨山）1131202